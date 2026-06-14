Эрдоган выбрал Украину вместо Путина — что изменилось на Ближнем Востоке

Ещё десять лет назад Эрдоган и Путин, несмотря на все противоречия, умели договариваться. Сирия стала площадкой для их странного альянса: Москва прикрывала турецкие операции с воздуха, Анкара сдерживала повстанцев. Оба получали своё. Но эта конструкция тихо рухнула — и рухнула не в пользу России.

Переломным моментом стало падение режима Башара Асада в конце 2024 года. Россия, увязшая в войне против Украины, просто не успела протянуть ему руку. И пока Москва судорожно пыталась наладить отношения с новым сирийским руководством — тем самым, которое её авиация годами бомбардировала — Турция уже праздновала возвращение на региональный пьедестал.

Но самое интересное — Анкара взяла с собой Киев. В апреле Владимир Зеленский прилетел в Дамаск на турецком государственном самолёте. Символизм очевиден: Турция фактически открыла Украине двери в регион, где ещё недавно царило российское влияние. На переговорах с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа и турецким министром иностранных дел говорили о военном сотрудничестве и энергетике.

Теперь Турция модернизирует сирийскую армию, уходя от советских стандартов, а Украина здесь — желанный партнёр. Опыт в производстве оружия и войне дронов, приобретённый в самых жёстких условиях, оказался по-настоящему ценным товаром на международном рынке безопасности.

Параллельно Киев выстраивает связи с монархиями Персидского залива. После того как иранские "шахеды" — те самые, что Россия массово применяет против украинских городов — начали угрожать соседям Ирана, Зеленский направил украинские группы противовоздушной обороны в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Для стран Залива Украина стала не просто жертвой агрессии, а источником реального опыта в сфере безопасности.

Для Путина эта картина болезненна. Ещё несколько лет назад он мог демонстрировать глобальное присутствие и силу. Теперь Эрдоган, которого Москва привыкла считать зависимым партнёром, открыто продвигает украинские интересы там, где Россия ещё недавно чувствовала себя хозяйкой. Анкара больше не балансирует между НАТО и Кремлём — она сделала выбор.

К этому добавляются и экономические перспективы. Украина и Турция уже ведут переговоры о совместной добыче газа на черноморском шельфе и новом маршруте его поставок в Европу. По оценкам Reuters, одно из украинских месторождений в Чёрном море — одно из самых перспективных во всём регионе. Так что партнёрство Киева и Анкары — это не только про войну. Это про будущее.

Изменение баланса сил на Ближнем Востоке после 2022 года хорошо прослеживается в конкретных показателях. Если до полномасштабного вторжения Россия сохраняла военные базы в Сирии, поставляла оружие в Египет, Ливию и Алжир на миллиарды долларов и ежегодно принимала десятки дипломатических делегаций из региона, то к 2024 году ситуация изменилась кардинально. Объёмы российского военного экспорта на Ближний Восток, по данным Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI), сократились более чем на 40% по сравнению с довоенным уровнем — армия поглощает большую часть производственных мощностей ВПК. Украина, напротив, подписала соглашения об оборонном сотрудничестве с ОАЭ, Саудовской Аравией и Катаром, а количество официальных визитов украинских чиновников в страны региона выросло с единичных до более чем двадцати только за 2024 год. Турция за тот же период увеличила объём оборонных контрактов со странами Персидского залива приблизительно до 3 млрд долларов, частично заполнив нишу, оставленную Москвой.

Впрочем, Кремль не воспринимает эти потери как необратимые. Москва сознательно переориентирует свою компенсационную стратегию на трёх ключевых партнёров — Северную Корею, Иран и Китай. С Пхеньяном Россия выстраивает беспрецедентно глубокое военно-техническое сотрудничество: по оценкам американской разведки и южнокорейских источников, КНДР поставила более миллиона артиллерийских снарядов и направила тысячи солдат для участия в боевых действиях. С Тегераном, несмотря на официальные опровержения, сохраняется канал поставки дронов-камикадзе "Шахед", а в обмен Иран получает от России доступ к технологиям противовоздушной обороны. Пекин, в свою очередь, стал главным экономическим спасательным кругом для Москвы, нарастив импорт российских энергоносителей и поставки товаров двойного назначения. Однако ни одно из этих партнёрств не заменяет России утраченный авторитет на Ближнем Востоке — регионе, где Путин ещё несколько лет назад претендовал на роль незаменимого арбитра.