'Это будет очень сильное сражение': астролог дала прогноз, когда война в Украине выйдет на финишную прямую

Война в Украине затянулась, но есть шансы, что в 2023 году боевые действия выйдут на финишную прямую. Очень важным, особенно в плане получения военной помощи, будет февраль.

Об этом заявила астролог Альбина Пономаренко. По ее словам, Россия может устроить новый обстрел Украины 1 и 2 февраля. Это будет неким "сигналом", поскольку 3 февраля в Киеве состоится саммит Украина – ЕС.

Также опасный период намечается с 12 по 18 февраля, возможна эскалация ситуации. Однако придут и хорошие новости – ВСУ получат долгожданное оружие, есть шансы освободить от российских оккупантов некоторые населенные пункты на востоке Украины.

Кроме того, поступят средства, необходимые для удержания на плаву украинской экономики. Положительной будет и дата 18 февраля.

Новая волна обострения начнется 21, 25-27 февраля, Беларусь может устроить провокации.

"Это будет очень сильное сражение. И возможно, оно будет последним или предпоследним. Потому что еще будет март, мы будем выходить на финишную прямую этой войны", – подчеркнула Пономаренко.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.