'Это будет последняя точка': астролог дала прогноз, когда закончится война в Украине

Решающая фаза войны Украины и России будет весной 2023 года, однако это еще не финал. Точка буде поставлена намного позже.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Прогноз" заявила астролог Анна Вергелес. По ее словам, еще буде четыре фазы войны. В марте будут идти активные боевые действия на фронте, после этого наступить благоприятное время для переговоров.

"Уже с апреля-мая у нас начинается другая фаза – дипломатическая. Но это как результат марта. Если Украина не придет к согласию, не найдет возможности развернуть ситуацию в свою пользу, то следующая точка, где возможны мирные процессы, – это ноябрь 2023-го", – подчеркнула Вергелес.

По ее словам последняя точка выхода из военных действий – апрель-май 2024 года.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.