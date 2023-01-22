'Это была не случайность': таролог объяснила, что стоит за авиакатастрофой в Броварах

Авиакатастрофа в Броварах, в которой погибло руководство МВД Украины, не была случайностью. В трагедии четко прослеживается российский след.

Об этом заявила украинская таролог Елена Бюн. По ее словам, карта "Семерка мечей" указывает на то, что действовали враги страны, и их целью был не только Денис Монастырский и другие представители ведомства: повлиять хотели на руководство государства.

"Был тайный план, связанный в целом с войной в Украине. Сейчас всему руководству страны, включая СБУ, МВД и Владимира Зеленского, следует соблюдать осторожность. Откуда руки растут? Это дьявол, Кремль. Они используют внутренних врагов, которые находятся в Украине, чтобы искусственным путем лишить должностей людей, принимающих решение в войне", – отметила Бюн.

Она добавила, что угроза нависла и над президентом Украины Владимиром Зеленском – опасность сходит от кого-то из его окружения.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.