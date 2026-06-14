Евгений Клопотенко женился и показал свадебные фото

Евгений Клопотенко больше не холостяк. 39-летний шеф-повар женился на своей возлюбленной Екатерине Воскресенской и сразу же поделился с подписчиками первыми кадрами из этого особенного дня.

"Официально муж и жена. Благодарим всех, кто стал частью этого дня: родных, друзей, команду поваров и сервиса", — написал Евгений в Instagram. В этих словах — искренняя теплота, а не дежурные формальности.

Свадьбу выдержали в украинском духе, и это выглядит совершенно органично для человека, который посвятил свою жизнь популяризации украинской кухни и культуры. Екатерина вышла к алтарю в лаконичном белом платье с фатой, оставив волосы распущенными — нежно и без лишней помпезности. Евгений появился в наряде с выразительными украинскими мотивами, в очередной раз доказав: для него это не просто стиль, а настоящие убеждения.

Самый запоминающийся момент праздника устроила сама природа. Прямо во время торжества пошёл дождь — и молодожёны промокли насквозь. Казалось бы, неприятность, но вышло совсем иначе: снимки под дождём получились самыми романтичными во всей свадебной серии. Наверное, именно так и бывает, когда эмоции настоящие — им не нужна хорошая погода.

Евгений Клопотенко рассказал, что с Екатериной они познакомились несколько лет назад, и отношения развивались постепенно — сначала как дружба, а затем переросли во что-то большее. По словам шефа, подготовка к свадьбе заняла несколько месяцев: пара хотела, чтобы каждая деталь отражала их ценности и любовь к Украине. Украинская кухня, по признанию Клопотенко, сыграла особую роль в их отношениях — совместные ужины, приготовление блюд и разговоры о вкусах сблизили их ещё больше. "Еда — это язык, на котором я говорю о любви", — признавался шеф-повар ранее в интервью.

Торжество прошло в локации, оформленной в традиционном украинском стиле: живые полевые цветы, рушники и орнаменты стали главными акцентами декора. К работе над свадьбой привлекли флористов и декораторов, специализирующихся на этно-стилистике, — их задача состояла в том, чтобы создать атмосферу настоящего украинского праздника без излишней пышности. Свадебное меню, по традиции, составил сам Клопотенко — блюда основывались на классической украинской кухне в его авторской интерпретации.