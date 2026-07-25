Фаршированные помидоры с морковью и чесноком: рецепт на зиму
Если вы ищете вкусную и оригинальную заготовку на зиму, обратите внимание на фаршированные помидоры. Спелые плоды наполняют ароматной начинкой из моркови, чеснока и зелени, после чего заливают пряным маринадом из соли, сахара и уксуса.
Этот рецепт рассчитан на 2 кг томатов примерно одинакового размера. Об этом пишет Shuba.
Август и сентябрь – лучшее время для заготовки домашней консервации из помидоров. Для этого рецепта следует выбирать крепкие, спелые плоды одинакового размера – их легче фаршировать и компактно укладывать в банки.
Начинку готовят из натертой моркови, измельченного чеснока и свежей петрушки. При желании можно изменять пропорции ингредиентов: добавить больше чеснока для пикантности или увеличить количество сахара, если хочется получить более сладкий вкус. Петрушка легко дополнить укропом, а к маринаду можно добавить зерна кориандра или другие любимые специи.
По этому рецепту также можно консервировать помидоры черри – закуска получится не менее вкусной.
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Ингредиенты
Основные:
- помидоры – 2 кг;
- морковь - 5 шт.;
- чеснок – 10 зубчиков;
- черный перец горошком – 10 шт.;
- петрушка – 7 веточек.
Для маринада:
- вода - 2 л;
- соль - 50 г;
- сахар - 200 г;
- уксус - 100 мл.
Способ приготовления Шаг 1. Подготовьте овощи
Вымойте помидоры и зелень. Морковь и чеснок очистите. Морковь натрите на большой терке, чеснок пропустите через пресс и смешайте.
На каждом помидоре сделайте крестообразный надрез примерно до середины плода.
Шаг 2. Начините помидоры
Подготовьте две литровые банки, хорошо вымыв их.
В каждый надрез уложите примерно чайную ложку овощной начинки. Соедините половинки помидора и плотно сложите плоды в банки. Добавить горошины черного перца и веточки петрушки.
Шаг 3. Приготовьте маринад
Вскипятите 2 литра воды, добавьте соль и сахар, после чего влейте уксус.
Горячим маринадом залейте помидоры и накройте банки крышками.
Шаг 4. Простерилизуйте и закройте
Поставьте банки в большую кастрюлю с горячей водой, доведите до кипения и стерилизуйте 20 минут.
После этого герметично закатайте банки, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения. Сохраняйте заготовку в прохладном темном месте.
Напомним, мы уже предлагали рецепт маринованных огурцов на зиму.
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