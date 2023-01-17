Голодная кутья: какие блюда должны быть на столе на сочельник накануне Крещения

19 января православные христиане отмечают одно из самых значительных религиозных событий – праздник Богоявления, или Крещение Господне. По преданию, в этот день в момент крещения Спасителя миру явилась Пресвятая Троица.

У украинцев заведено накануне Крещения праздновать Голодную кутью - Сочельник накануне Богоявления. Обычно в этот день готовили 12 постных блюд.

Голодную кутью готовили из зерна, подслащивали медом и добавляли изюм, мак и орехи. Для жидкой кутьи заливали все узваром.

Как приготовить "голодную кутью":

Возьмите 2 стакана пшеницы, 3 стакана воды, 3 ст. л. мака, 0,5 стакана грецких орехов, изюм – столовая ложка, столько же меда.

Промойте пшеницу и залейте холодной водой. Сварите зерна. Пока они варятся, запарьте мак. Перетрите мак в макитре или используйте блендер. К отварной пшенице добавьте измельченные орехи, изюм и мед.

Обычно к "голодному углу" готовили еще и такие блюда:

компот,

постный борщ,

ушки,

вареники с грибами, или картофелем, или капустой,

песни голубцы,

салат со свеклой и черносливом,

запеченный картофель,

фасоль,

салат из моркови и капусты,

консервированные грибы и разные соления.

Чтобы приготовить ушки к постному борщу, возьмите пол стакана пшеничной муки, столько же воды, 2 ст. ложки сливочного масла, воду, соль. Для начинки вам понадобятся грибы, лук, соль и растительное масло.

Замесите тесто, чтобы напоминало такое, какое вы делаете для пельменей. Для начинки сушеные грибы размочите, если будете готовить из вешенок или шампиньонов, то отварите их и порежьте. Затем обжарьте вместе с луком и посолите. Тесто раскатайте и сформуйте стаканом небольшие кружочки, в которые укладывайте начинку и защелкивайте края. Эти изделия нужно варить в подсоленном кипятке несколько минут.

Рецепт постного борща вы можете прочитать здесь.

Запеченный картофель

Чтобы приготовить запеченный картофель, нужно взять 5-15 картофелин среднего размера (в зависимости от количества соберущихся за столом). Включите духовку на 150 градусов и пока она греется, помойте картофель, перережьте пополам. На застеленный пергаментом противень выложите картофель корочкой вниз, немного посолите и побрызгайте маслом. Поставьте в духовку запекаться.

Фасоль приготовить очень просто.

Для этого вам понадобятся следующие продукты:

Фасоль – стакан

Морковь

Лук репчатый

Огурец маринованный – 2-3 штуки

Чеснок – 2 зубчика

Масло растительное

Соль, черный молотый перец

Как приготовить:

Фасоль замочить в холодной воде и оставить на ночь. Когда она отмокнет, промойте и залейте новой водой, поставьте кастрюлю с фасолью на плиту и варите до 40 минут на небольшом огне. Лук почистите, помойте, нарежьте тонкими полукольцами. Морковь нужно натереть крупно. На сковороду влейте масло и обжарьте лук и морковь, затем выложите в фасоль. Маринованные огурцы нужно порезать мелко и добавить в фасоль и вдавить туда чеснок. Поперчите, посолите и подавайте на стол.

Читайте также, как правильно называть праздник Богоявления 19 января.

Напомним, UAportal рассказал об истории этого праздника, традициях и запретах, а также подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе.

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