Голодная кутья: какие блюда должны быть на столе на сочельник накануне Крещения
19 января православные христиане отмечают одно из самых значительных религиозных событий – праздник Богоявления, или Крещение Господне. По преданию, в этот день в момент крещения Спасителя миру явилась Пресвятая Троица.
У украинцев заведено накануне Крещения праздновать Голодную кутью - Сочельник накануне Богоявления. Обычно в этот день готовили 12 постных блюд.
Голодную кутью готовили из зерна, подслащивали медом и добавляли изюм, мак и орехи. Для жидкой кутьи заливали все узваром.
Как приготовить "голодную кутью":
Возьмите 2 стакана пшеницы, 3 стакана воды, 3 ст. л. мака, 0,5 стакана грецких орехов, изюм – столовая ложка, столько же меда.
- Промойте пшеницу и залейте холодной водой. Сварите зерна.
- Пока они варятся, запарьте мак. Перетрите мак в макитре или используйте блендер.
- К отварной пшенице добавьте измельченные орехи, изюм и мед.
Обычно к "голодному углу" готовили еще и такие блюда:
- компот,
- постный борщ,
- ушки,
- вареники с грибами, или картофелем, или капустой,
- песни голубцы,
- салат со свеклой и черносливом,
- запеченный картофель,
- фасоль,
- салат из моркови и капусты,
- консервированные грибы и разные соления.
Чтобы приготовить ушки к постному борщу, возьмите пол стакана пшеничной муки, столько же воды, 2 ст. ложки сливочного масла, воду, соль. Для начинки вам понадобятся грибы, лук, соль и растительное масло.
Замесите тесто, чтобы напоминало такое, какое вы делаете для пельменей. Для начинки сушеные грибы размочите, если будете готовить из вешенок или шампиньонов, то отварите их и порежьте. Затем обжарьте вместе с луком и посолите. Тесто раскатайте и сформуйте стаканом небольшие кружочки, в которые укладывайте начинку и защелкивайте края. Эти изделия нужно варить в подсоленном кипятке несколько минут.
Рецепт постного борща вы можете прочитать здесь.
Запеченный картофель
Чтобы приготовить запеченный картофель, нужно взять 5-15 картофелин среднего размера (в зависимости от количества соберущихся за столом). Включите духовку на 150 градусов и пока она греется, помойте картофель, перережьте пополам. На застеленный пергаментом противень выложите картофель корочкой вниз, немного посолите и побрызгайте маслом. Поставьте в духовку запекаться.
Фасоль приготовить очень просто.
Для этого вам понадобятся следующие продукты:
- Фасоль – стакан
- Морковь
- Лук репчатый
- Огурец маринованный – 2-3 штуки
- Чеснок – 2 зубчика
- Масло растительное
- Соль, черный молотый перец
Как приготовить:
- Фасоль замочить в холодной воде и оставить на ночь.
- Когда она отмокнет, промойте и залейте новой водой, поставьте кастрюлю с фасолью на плиту и варите до 40 минут на небольшом огне.
- Лук почистите, помойте, нарежьте тонкими полукольцами.
- Морковь нужно натереть крупно.
- На сковороду влейте масло и обжарьте лук и морковь, затем выложите в фасоль.
- Маринованные огурцы нужно порезать мелко и добавить в фасоль и вдавить туда чеснок.
- Поперчите, посолите и подавайте на стол.
Читайте также, как правильно называть праздник Богоявления 19 января.
Напомним, UAportal рассказал об истории этого праздника, традициях и запретах, а также подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе.
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