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Голодная кутья: какие блюда должны быть на столе на сочельник накануне Крещения

Былим Елена

Голодная кутья: какие блюда должны быть на столе на сочельник накануне Крещения

19 января православные христиане отмечают одно из самых значительных религиозных событий – праздник Богоявления, или Крещение Господне. По преданию, в этот день в момент крещения Спасителя миру явилась Пресвятая Троица.

У украинцев заведено накануне Крещения праздновать Голодную кутью - Сочельник накануне Богоявления. Обычно в этот день готовили 12 постных блюд.

Голодную кутью готовили из зерна, подслащивали медом и добавляли изюм, мак и орехи. Для жидкой кутьи заливали все узваром.

Как приготовить "голодную кутью":

 

Возьмите 2 стакана пшеницы, 3 стакана воды, 3 ст. л. мака, 0,5 стакана грецких орехов, изюм – столовая ложка, столько же меда.

  1. Промойте пшеницу и залейте холодной водой. Сварите зерна.
  2. Пока они варятся, запарьте мак. Перетрите мак в макитре или используйте блендер.
  3. К отварной пшенице добавьте измельченные орехи, изюм и мед.

Обычно к "голодному углу" готовили еще и такие блюда:

  • компот,
  • постный борщ,
  • ушки,
  • вареники с грибами, или картофелем, или капустой,
  • песни голубцы,
  • салат со свеклой и черносливом,
  • запеченный картофель,
  • фасоль,
  • салат из моркови и капусты,
  • консервированные грибы и разные соления.

Чтобы приготовить ушки к постному борщу, возьмите пол стакана пшеничной муки, столько же воды, 2 ст. ложки сливочного масла, воду, соль. Для начинки вам понадобятся грибы, лук, соль и растительное масло.

 

Замесите тесто, чтобы напоминало такое, какое вы делаете для пельменей. Для начинки сушеные грибы размочите, если будете готовить из вешенок или шампиньонов, то отварите их и порежьте. Затем обжарьте вместе с луком и посолите. Тесто раскатайте и сформуйте стаканом небольшие кружочки, в которые укладывайте начинку и защелкивайте края. Эти изделия нужно варить в подсоленном кипятке несколько минут.

Рецепт постного борща вы можете прочитать здесь.

Запеченный картофель

 

Чтобы приготовить запеченный картофель, нужно взять 5-15 картофелин среднего размера (в зависимости от количества соберущихся за столом). Включите духовку на 150 градусов и пока она греется, помойте картофель, перережьте пополам. На застеленный пергаментом противень выложите картофель корочкой вниз, немного посолите и побрызгайте маслом. Поставьте в духовку запекаться.

Фасоль приготовить очень просто.

Для этого вам понадобятся следующие продукты:

  • Фасоль – стакан
  • Морковь
  • Лук репчатый
  • Огурец маринованный – 2-3 штуки
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Масло растительное
  • Соль, черный молотый перец
 

Как приготовить:

  1. Фасоль замочить в холодной воде и оставить на ночь.
  2. Когда она отмокнет, промойте и залейте новой водой, поставьте кастрюлю с фасолью на плиту и варите до 40 минут на небольшом огне.
  3. Лук почистите, помойте, нарежьте тонкими полукольцами.
  4. Морковь нужно натереть крупно.
  5. На сковороду влейте масло и обжарьте лук и морковь, затем выложите в фасоль.
  6. Маринованные огурцы нужно порезать мелко и добавить в фасоль и вдавить туда чеснок.
  7. Поперчите, посолите и подавайте на стол.

Читайте также, как правильно называть праздник Богоявления 19 января.

Напомним, UAportal рассказал об истории этого праздника, традициях и запретах, а также подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе.

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