Гомбовцы или творожные пуцыки: чем удивить гостей на Пасху

Существует традиционное закарпатское блюдо, чем-то напоминающее ленивые вареники, однако оно гораздо вкуснее. Это творожные пуцыки или гомбовцы.

Внутрь пуциков (сырных шариков) можно укладывать любую сладкую начинку – они будут только вкуснее. А посыпают их либо тертым шоколадом, либо кукурузной крупой. Если вы будете их готовить к праздничному столу, можно обвалять и в кокосовой стружке.

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Для теста вам нужно:

Кисломолочный творог – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Мука пшеничная – 80 г

Сахар – 4 ст. л

Сахар ванильный – 10 г

Соль – щепотка

Для начинки можете подготовить орешки, ягоды или кусочки фруктов.

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Как готовить:

Сыр нужно перетереть вилкой, добавить к нему яйцо, посолить, всыпать сахар и "ванильку", перемешать.

Затем добавьте муку и замесите тесто, как на ленивые вареники.

Сформируйте из теста небольшие шарики и по желанию можете добавить в них начинку, чтобы она была покрыта тестом.

Варят гомбовцы в кипящей подсоленной воде, пока не начнут всплывать (где-то 7 мин).

Их можно потреблять сразу после варки или смазать сметаной. А еще – запанировать, пока теплые и выложить на тарелку с широким дном, чтобы пуцыки не слипались.

Запанировать гомбовцы в кукурузной крупе можно следующим образом:

Возьмите антипригарную сковороду, нагрейте ее и всыпьте 100 г крупы, а затем еще 50 г сахара. Обжарьте постоянно помешивая. Когда сахар начнет чуть-чуть плавиться, крупа начнет формироваться у крупинки. Высыпьте карамелизированную крупу на пергаментную бумагу и перемешайте, чтобы остыла. В такую панировку положите шарики из сыра и обваляйте.

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