Горячая фаза войны закончится к весне, ВСУ будет доминировать в вооружении – Свитан
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сделал прогноз развития войны в Украине. По его мнению, в скором времени у оккупантов не останется сил и не хватит боеприпасов.
Об этом он заявил в интервью для Обозревателя. По его мнению, ВСУ будут доминировать над армией россии через несколько месяцев.
"Ввиду той динамики, которая сейчас есть, любой военный аналитик может рассчитать, когда произойдет определенный перелом и наступит наше полное доминирование над российской армией. Это вопрос нескольких месяцев", - сказал он.
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По его словам, оккупанты понимают тупик и вывели производство ОПК на полную мощность.
"Где-то в феврале они уже используют все складские запасы в ноль и будут выстреливать 5 тыс. снарядов в сутки, а не 10-15 тыс., как сейчас. На такой же уровень выйдут и по ракетам. Они могут производить по меньшей мере одну ракету в сутки, то есть либо они будут их накапливать и дальше использовать волнами... или по одной ракете", - сказал он.
По мнению военного аналитика, к весне россия будет затыкать все дыры с помощью живой силы.
Отвечая на вопрос журналиста о том, когда все-таки закончится горячая фаза войны, он назвал следующие сроки:
"Горячая фаза затянется где-то до конца весны. Думаю, к этому времени мы уже должны выйти на рубеже 1991 года. Мы можем зафиксировать эту границу где-нибудь в конце весны", - заверил он.
Прогнозы по вторжению России в Украину
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что тактика россиян не изменится. Это будут такие же русские колонны, что поедут через границу.
- Эксперты Bloomberg считают, что путин может повторить большое наступление уже в феврале-марте этого года.
Какое вооружение получит Украина
Недавно 12 стран договорились передать Украине около 100 Leopard2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт. Кроме Польши и Финляндии, публично согласившихся передать часть своих Leopard 2, Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить танки.
25 января президент США Джо Байден заявил, что было принято решение о передаче 31 танка M1 Abrams, а также другого оборудования для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.
Один из крупнейших пакетов военной помощи предоставит Великобритания. В частности, в него войдут танки Challenger 2.
Многоцелевые бронетранспортеры ACMAT Bastion также пообещали передать правительству Франции.
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