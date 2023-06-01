Игнат рассказал, почему оккупанты атакуют Киев именно баллистическими ракетами

Применяя оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" для атаки на Киев, противник пытается нанести неожиданный удар, чтобы украинская противовоздушная оборона имела минимум времени на реакцию, утверждает Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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"Каким еще вооружением они могут так быстро и эффективно нанести удар? Они пытались атаковать Киевскую область ракетами С-400. Это значительное расстояние, и артиллерия не способна сюда добраться. Поэтому противник использует оперативно-тактические комплексы именно для того, чтобы у нас было минимум времени на реагирование", – сказал он.

По словам Игната, если крылатые ракеты улетают из Каспийского или Черного моря, есть примерно час, чтобы отреагировать. Но в случае баллистических ракет, реагировать нужно уже в считанные минуты. Поэтому, отмечает Игнат, между воздушной тревогой и моментом первых результатов работы противовоздушной обороны было очень мало времени.

"Поэтому противник пытается нанести неожиданный удар и нанести удар, чтобы наша противовоздушная оборона не смогла реагировать. Но, как видим, и в этот раз она работала", – объясняет спикер.

Ракеты "Искандер-М" и "Искандер-К" имеют дальность поражения около 500-600 км. Боевая часть этих ракет составляет около 500 кг, а скорость полета достигает 900 км/ч.

Напомним, 30 мая российские боевики в третий раз за сутки атаковали столицу Украины. Киев в ночь на 30 мая враг бомбил дронами, в то время как 29 мая враг применял комбинированную ракетно-дроновую и баллистическую атаку.

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