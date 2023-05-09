К концу мая Землю накроет достаточно сильная магнитная буря: названы опасные даты

Магнитные бури в мае 2023 – когда будет опасно в мае – как улучшить здоровье

В конце мая ожидается четырехдневная магнитная буря, которая покроет Землю. Ее мощность будет составлять 4 балла из 10, но метеозависимые люди, люди с хроническими болезнями и пенсионного возраста ее ощутят.

По данным Meteoagent, она продлится с 23 по 26 мая. В это время люди жалуются на ухудшение самочувствия, головные боли и мигрени, повышение/снижение давления, боли и мышцы и суставы и т.д.

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В общем, май не будет удивлять сильными вспышками на Солнце, которые оказывают непосредственное влияние на магнитное поле нашей планеты. Однако из-за этого могут возникать сбои в работе электроприборов и полярные сияния.

Календарь магнитных бурь на май %

9-22 мая – магнитная буря мощностью в 2 балла (низкая);

23-26 мая – магнитная буря мощностью в 4 балла (средняя);

27 мая – метеоудар низкой мощности (2 балла);

28 мая – метеоудар мощностью 4 балла;

29-30 мая – слабая магнитная буря в 2 балла.

Следует помнить, что эти прогнозы не стали и могут меняться, поскольку зависят от солнечных выбросов и вспышек.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Пережить опасные дни достаточно просто, если поддерживать здоровье в хорошем состоянии и соблюдать несколько простых советов:

отдавайте предпочтение полноценному питанию;

употребляйте больше свежих овощей/фруктов, следите за водным балансом в организме;

выбирайте прогулки на свежем воздухе, в парках, у озер и т.п.;

остерегайтесь сильных эмоциональных всплесков и физической усталости;

откажитесь на период метеоударов от алкогольных напитков, курения, энергетиков;

избегайте от употребления кофе, крепкого чая.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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