До кінця травня Землю накриє досить сильна магнітна буря: названо небезпечні дати

Наприкінці травня очікується чотириденна магнітна буря, яка накриє Землю. Її потужність становитиме 4 бали з 10, але метеозалежні люди, люди з хронічними хворобами та пенсійного віку її відчують.

За даними Meteoagent, вона триватиме від 23 по 26 травня. У цей час люди скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та мігрені, підвищення/зниження тиску, біль і м'язах та суглобах тощо.

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Загалом травень не буде дивувати сильними спалахами на Сонці, які мають безпосередній вплив на магнітне поле нашої планети. Проте через це можуть виникати збої в роботі електроприладів та полярні сяйва.

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Календар магнітних бур на травень%

9-22 травня – магнітна буря потужністю в 2 бали (низька);

23-26 травня – магнітна буря потужністю в 4 бали (середня);

27 травня – метеоудар низької потужності (2 бали);

28 травня – метеоудар потужністю 4 бали;

29-30 травня – слабка магнітна буря в 2 бали.

Варто пам'ятати, що ці прогнози не сталі та можуть змінюватися, оскільки залежать від сонячних викидів та спалахів.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Пережити небезпечні дні досить просто, якщо підтримувати здоров'я у хорошому стані та дотримуватися кількох простих порад:

надавайте перевагу повноцінному харчуванню;

вживайте більше свіжих овочів/фруктів, стежте за водним балансом в організмі;

обирайте прогулянки на свіжому повітрі, в парках, біля озер тощо;

остерігайтеся сильних емоційних сплесків та фізичної втоми;

відмовтеся на період метеоударів від алкогольних напоїв, куріння, енергетиків;

уникайте від вживання кави, міцного чаю.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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