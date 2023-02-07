Как платить за коммунальные услуги с наименьшей комиссией

Оплатить коммунальные услуги можно онлайн, хотя еще недавно миллионы граждан ежемесячно выискивались в очередях к банкам, чтобы оплатить коммуналку. С развитием технологий и усиления конкуренции между банками граждане получили возможность быстро и удобно произвести оплату за коммунальные услуги, на что когда-то тратились часы.

В конце 2021 года правительство также обещало упростить жизнь гражданам, создав единую систему по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. На ее базе должна быть создана единая система для оплаты всех коммунальных платежей, а пока этого не произошло, все больше сервисов предлагают свои услуги.

Читайте также: Аналитики спрогнозировали, как вырастет коммуналка в 2023 году в Украине

Оплата через городские сервисы

Практически все коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, содержание дома и придомовой территории, вывоз мусора, электро- и газоснабжение) можно оплатить с помощью городских коммунальных сервисов. Для жителей Киева есть сайт Центр коммунального сервиса (ЦКС), принадлежащий Киевскому городскому совету.

Оплатить коммуналку через ЦКС можно после регистрации и создания личного кабинета, в котором будут отображаться все платежки по указанному адресу. Также можно вручную ввести адрес и указать ключ авторизации со счетов (указывается в нижнем левом углу платежей) за последние 3 месяца.

Воспользоваться услугой ЦКС можно и отсканировав QR-код на платежке. На телефоне сразу откроется сайт со всеми квитанциями и функцией оплаты. Если нужно оплачивать не все счета, то в графе "до оплаты" нужно поставить "0".

На сайте пользователям доступна возможность ввести показатели счетчиков потребления воды, газа или электроэнергии для проведения соответствующих расчетов и формирования счета на оплату.

Оплата производится через "Приват24", Google/Apple Pay, электронный кошелек Masterpass и Visa, "карточка киевлянина". В общую сумму добавляется комиссия 10 грн за каждую платежку, независимо от суммы в каждом из счетов.

Оплата через специальные платформы

Сервисов для онлайн-платежей достаточно много. Например, платформа Portmone или сервисы типа EasyPay. Все зависит только от условий, на которые готовы пойти клиенты.

На этих платформах можно создать виртуальную карту и пополнять ее банковской картой или через терминал, а затем оплачивать различные услуги. Однако такие сервисы обычно взимают комиссию или предусматривают абонентскую плату за свои услуги.

К примеру, на платформе Portmone можно активировать пакет "месяц" за 40 грн, предусматривающий, что пользователь будет оплачивать коммуналку и другие услуги для двух квартир без комиссии. Вне пакета комиссия будет составлять 1%, но не менее 3 грн по платежу. Однако никаких комиссий не будет, если поставщик услуг заключил партнерское соглашение с сервисом Portmone.

К тому же оплачивать коммуналку через Portmone без комиссии можно, перекрыв ее кэшбеком. Через платформу можно оплачивать услуги и товары на популярных торговых площадках и получать бонусные денежные средства на счет в личном кабинете. Накопленные бонусы можно отправить на оплату комиссии.

Чтобы оплатить коммуналку через Portmone, нужно авторизоваться на сайте, выбрать в меню категорию "Коммунальные услуги", выбрать нужный вариант в списке компаний, ввести лицевой счет, указать сумму и нажать "Оплатить".

Другая популярная платформа – EasyPay. Оплатить услуги можно без регистрации, а оплачивать удобно сразу все коммунальные услуги по адресу. То есть, в общую платежку подтянутся все счета, числящиеся за квартирой. Для этого нужно на главной странице выбрать категорию "Коммунальные платежи", выбрать город и найти опцию "Коммунальные платежи по адресу". На такие платежи предусмотрена комиссия – 1% суммы.

Также на EasyPay можно оплачивать каждую услугу отдельно – в таком случае комиссия предусмотрена в зависимости от того, за какую услугу оплачивает пользователь.

К примеру, если незарегистрированный пользователь платит за водоснабжение, комиссия составляет 1%, но не менее 2 грн (может минимально различаться в зависимости от карты для оплаты). А для оплаты потребления газа действуют другие комиссионные тарифы. Чтобы оплатить счет от "Нефтегаза", на комиссию нужно заложить 1,5%, но не менее 10 грн.

Читайте также: Кто из украинцев может платить за коммуналку только 50% стоимости

Оплата через онлайн-банкинг

Оплатить коммунальные услуги можно онлайн через разные банки. Если вы будете делать это в первый раз, то нужно раздельно вводить все лицевые счета, указывать получателя и так далее. Потом эта информация уже сохранится в базе, и достаточно будет просто выбрать шаблон.

Также стоит отметить, что для того чтобы оплатить коммуналку через онлайн-банкинг, нужно внести показания со счетчиков за воду, газ, отопление и электроэнергию. Сделать это можно через сайты поставщиков услуг - в личных кабинетах или непосредственно на сайте банка.

Заплатить за коммуналку можно через ПриватБанк, как и на сайте, так и в приложении – алгоритм действий одинаков. Для начала нужно авторизоваться, в разделе "Платежи" выбрать "Коммунальные платежи". Далее следует указать реквизиты получателя – ЕГРПОУ, название предприятия или номер банковского счета (IBAN). Выбрать поставщика, ввести номер лицевого счета, добавить платеж в корзину и нажать "Оплатить".

Также можно сразу ввести адрес квартиры и подтянутся все платежки. Их можно оплатить все сразу, а можно оставить какие-то конкретные. В ПриватБанке также предусмотрена комиссия за оплату коммунальных услуг – 1% от суммы каждой услуги, но не менее 1 грн. Если платить через Приват24, то комиссия будет составлять 1 грн за каждую услугу, если есть договор с получателем, и 3 грн, если такого нет.

Оплатить коммунальные услуги можно и через Monobank, но сделать это можно только через приложение. При этом Monobank позволяет проводить оплату большинства коммунальных услуг без комиссии.

На главной странице программы нужно нажать кнопку "Другие платежи" и среди предлагаемых услуг выбрать пункт "Коммунальный платеж".

В приложении уже указан адрес для оплаты услуг по умолчанию – по прописке в документе, который пользователь указывал при регистрации первой карты в банке. Если нужно внести платеж по другому адресу, нужно нажать кнопку "Создать папку" – "Коммунальные платежи" – заполнить нужные поля и нажать "Добавить адрес". Далее из списка следует выбрать услуги для оплаты, ввести суммы и нажать "Оплатить".

В целом, способы оплаты через разные банки схожи между собой – отличаются только условия и комиссия.

Читайте также: Некоторые украинцы могут не платить за коммуналку

Оплата через сайты поставщиков

Платеж за электроэнергию и газ приходят отдельно от общей сборной платежки. Оплачивать их можно как через различные сервисы, так и через сайты поставщиков напрямую.

К примеру, оплаты поставок и потребления газа можно через " Нафтогаз " зарегистрировавшись на сайте и указав лицевой счет в личном кабинете.

Пользователю сразу будет видно состояние счета и способы оплаты через "Приват24", "Ощад24" и Google/Apple Pay. В последнем случае комиссия будет составлять 2% от суммы, но не менее 3 грн.

Если выбрать оплату через банк, то пользователь перевернет на главную страницу банка и дальше все нужно будет заполнять вручную уже на сайте банка.

Закрыть счет за электроэнергию можно также через сайт поставщика – например, для Киева это компания Yasno. Для этого достаточно отсканировать QR-код на платежке и подтвердить оплату. Комиссии в таком случае нет.

Все перечисленные сервисы для оплаты коммунальных услуг схожи между собой по принципам работы и способам оплаты. Пользователь может выбирать платформу, исходя из собственных потребностей, предпочтений и возможностей.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы начинают вдаваться в вопрос: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!