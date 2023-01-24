Как побороть бессонницу и заснуть в считанные минуты: советы эксперта по сну

У вас же бывает так, что спать хочется, а когда добираешься до кровати, то сон как рукой снимает? Иногда помогает заснуть успокаивающий травяной чай, или кроткая музыка.

Если же эти способы не помогают уложиться и заснуть, эксперты посоветовали воспользоваться несколькими простыми "двухминутными приемами" для сна. Советы специалистов должны помочь обуздать бессонницу.

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Издание Tomsguide пообщалось с доктором Гаем Медоузом – одним из соучредителей Школы сна, который рассказал, что спящие в течение восьми часов люди просыпаются примерно четыре раза в ночь по разным причинам. Он заметил, что это нормальный процесс.

"Если вы просыпаетесь посреди ночи, не волнуйтесь. Сон состоит из трех стадий – легкой, глубокой и фазы быстрого сна. Каждая стадия имеет разную работу, включая рост и восстановление, регуляцию настроения и обработку памяти", – добавил он.

Гай Медоуз говорит, что частое пробуждение среди ночи может свидетельствовать о проблемах с психическим здоровьем. В частности, сон может быть "плохим" из-за тревожности и депрессии.

По его словам, распространенными причинами являются нарушения сна, такие как бессонница или неправильное питание, содержащее большое количество стимуляторов, таких как кофеин, алкоголь или сигареты. "Другие источники нарушений сна включают расстройства дыхания во сне, такие как храп и апноэ сна (периодические паузы в дыхании), беспокойство синдром ног или периодические движения ног (непреодолимое желание двигать ногами или всеми конечностями), - добавил специалист.

Чтобы заставить себя спать, Гай Мэдоуз советует следующие практики:

Медитация и работа с дыханием

Сосредоточьтесь на чем-то, что происходит в этот момент, например на движении дыхания. Попытайтесь "замечать" подъем и спад при каждом вдохе и выдохе.

"Каждый раз, когда ваш ум переходит в режим волнения, осторожно возвращайтесь назад, чтобы сосредоточиться на дыхании и текущем моменте. отпускать тяжелые мысли и отдых в постели. Делая это, вы создаете идеальную внутреннюю среду для естественного появления сна", – отметил доктор.

Метод военного сна

Этот способ используют военнослужащие, которым тяжело уснуть. Метод предполагает расслабление всего тела: "Представьте себя в каноэ на тихом озере или в лесу с природой вокруг вас". При этом нужно медленно вдыхать и выдыхать воздух.

Постукивание по телу

Используя этот способ против бессонницы, нужно неоднократно коснуться кончиками пальцев определенных точек на лице и ключице. Пальцами рук легко постучите сначала по лбу, под глазами и линии челюсти, затем опуститесь к ключице. Делайте это медленно, сосредотачиваясь на своих движениях и дыхании, затем повторяйте столько раз, сколько нужно, пока сердцебиение не замедлится и вы не почувствуете себя более расслабленным.

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Сканирование тела

Начиная с верхней части тела, "сканируйте" каждую часть тела, осознавая, что они чувствуют, дыша медленно и стараясь расслабиться. Доктор Мэдоуз отметил, что "у большинства из нас плечи напряжены, особенно если мы целый день сидим за столом, поэтому, уделяя время каждой части тела, вы почувствуете расслабление".

Остаться в постели

Если вы ворочаетесь и не можете снова заснуть, вы можете почувствовать, будто хотите встать с постели, но Медоуз советует этого не делать: "Неудивительно, что заниматься дневными делами, такими как проверка электронной почты или социальных сетей на ваш телефон, включение света, чтобы почитать, или вставание, чтобы сделать напиток, все еще больше разбудит вас.

Он говорит, что нужно заставлять себя оставаться в постели и перестать думать о жизненных проблемах или о каких-то недоделанных делах.

Специалист также отметил: "Если ваши нарушения сна приводят к чрезмерной дневной усталости и влияют на вашу способность справляться умственно, эмоционально или физически в течение дня, то вам рекомендуется посетить своего врача".

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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