Как почистить ананас за 1 минуту и нарезать его: простой лайфхак

Как почистить ананас – как порезать ананас

Почистить ананас достаточно просто, если знать, как это работает. Однако прежде нужно выбрать спелый плод.

UAportal рассказывает, как почистить ананас в течение 1 минуты, как его порезать и как выбрать. Вам понадобится минимум времени и острый нож для очистки.

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Как выбрать спелый ананас

Есть несколько важных критериев, свидетельствующих о том, что ананас действительно спелый:

1. "Волосы" ананаса зеленые, густые и красивые. Листья должны быть плотными, а отрываться должны без труда и быстро.

2. У спелого ананаса коричнево-желтая или с легким зеленоватым оттенком кожица. Если она полностью коричневая, то плод перепел.

3. Ананас должен быть упругим, но не жестким. Плод должен продавливаться под пальцами.

4. На фрукте не должно быть вмятин и повреждений, поскольку тогда может возникнуть подгнивание внутри.

Также не стоит покупать в магазине зеленый ананас, поскольку в домашних условиях он не созреет.

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Как почистить ананас за 1 минуту и нарезать его

Предлагаем самый простой способ чистки и нарезки ананаса:

срежьте верхушку и низ ананаса;

поставьте ананас вертикально и срежьте кожуру, начиная снизу вверх, "очки" ананаса оставлять не надо;

разрежьте ананас вдоль пополам, а затем обе половинки по длине – еще на две части;

срежьте у четвертинок твердую сердцевину, которую можно использовать для приготовления фреша;

полученные кусочки разрежьте вдоль еще раз в две части;

нарежьте на порционные куски.

Важно! Ананас станет слаще, если его оставить на 30-60 минут при комнатной температуре.

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Как красиво нарезать ананас, не очищая его

Неочищенный ананас можно также нарезать. Как это сделать:

разрежьте ананас вдоль на две части – "волосы" также нужно разделить, а затем половинки – еще на две, тоже вдоль;

срежьте аккуратно шкуру с четвертинок, чтобы у вас получилась своеобразная подставка;

срезанную мякоть нарежьте на дольки и верните их так называемые "подставки", сдвинув в шахматном порядке.

Также можете просто порезать неочищенный ананас на порционные кусочки.

Напомним, что одним из самых популярных видов мяса является курятина. Она быстро готовится и очень полезна организму человека. Однако не все части курицы можно есть и вот почему.

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