Как получить выплату субсидий после смерти лица: объяснение

Правительство оказывает помощь в выплате коммунальных платежей через жилищную субсидию, если это нужно. В случае, когда субсидия была назначена, но не была получена из-за смерти лица, на которое была оформлена помощь, другой человек из домохозяйства может получить средства, учитывая факторы, по которым была назначена субсидия для оплаты коммунальных услуг.

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Пенсионный фонд Украины напоминает, что такой перерасчет не производится автоматически. Чтобы получить субсидию, оформленную на умершего члена семьи, необходимо подать письменное обращение в течение трех месяцев с момента смерти получателя.

Это требование определено в пункте 3 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 N 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и предоставления сжиженного газа топлива".

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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