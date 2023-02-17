Как правильно жарить блины, чтобы они не рвались и не липли к сковороде

Если при жарке у вас все время "первый блин комом", то это может означать, что вы неправильно замесили тесто. Причина также может быть в неправильно подобранной сковороде для жарки блинов.

Ранее мы сообщали, как приготовить блины и какие секретные ингредиенты к ним добавлять, чтобы они были вкуснее. Сейчас предлагаем узнать, как правильно подготовить тесто для блинов и как их правильно жарить, чтобы они не рвались и не липли к сковородке.

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Для жарки лучше выбирать или специальную блинную сковороду, чтобы сковороду с антипригарным покрытием. Также подойдут чугунные и алюминиевые сковороды, однако перед обжаркой их следует хорошо натереть либо растительным маслом, либо смальцем.

Также следует правильно разогревать сковороду – она должна быть очень горячей перед тем, как вы нальете в нее тесто. Проверить ступни разогрева можно таким простым способом – капните в центр сковороды тесто, если оно начнет сразу шкварчать, значит время готовить.

Чтобы блины не липли, следует также в тесто добавить масла. Если же тесто слишком редкое, то стоит еще присыпать в него муки. Тогда блины не будут рваться. А еще – вместо соды кладите разрыхлитель, тогда блины получатся рыхлыми и легкими.

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Кстати, опытные хозяйки не советуют для выпечки блинов выбирать новую сковороду, поскольку ее поверхность недостаточно "замаслена". Так что блины будут липнуть.

А еще предлагаем узнать, как приготовить цветные блины для малышей.

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