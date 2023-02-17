Як правильно смажити млинці, аби вони не рвалися та не липли до сковороди

Якщо при смаженні у вас весь час "перший млинець грудкою", то це може означати, що ви неправильно замісили тісто. Причина також може бути у неправильно підібраній сковороді для смаження млинців.

Раніше ми повідомляли, як приготувати млинці та які секретні інгредієнти до них додавати, аби вони були смачнішими. Зараз же пропонуємо дізнатися, як правильно підготувати тісто для млинців та як їх правильно смажити, аби вони не рвалися й не липли до сковорідки.

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Для смаження краще обирати або спеціальну млинцеву сковорідку, аби ж пательню з антипригарним покриттям. Також підійдуть чавунні та алюмінієві сковороди, однак перед обсмаженням їх варто гарно натерти або олією, або смальцем.

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Також варто правильно розігрівати пательню – вона має бути дуже гарячою перед тим як ви наллєте у неї тісто. Перевірити ступні розігріву можна таким простим способом – крапніть у центр сковороди тісто, якщо воно почне одразу шкварчати, значить час готувати.

Аби млинці не липли варто також у тісто додати олії. Якщо ж тісто надто рідке, то варто ще присипати у нього борошна. Тоді млинці не будуть рватися. А ще – замість соди кладіть розпушувач, тоді млинці вийдуть пухкими й легкими.

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До речі, досвідчені господині не радять для випікання млинців обирати нову сковороду, оскільки її поверхня не достатньо "замаслена". Тож млинці будуть липнути.

А ще пропонуємо дізнатися, як приготувати кольорові млинці для малечі.

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