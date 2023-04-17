Как сделать стилус для смартфона самостоятельно: бюджетный лайфхак

Ищете бюджетный способ сделать стилус для вашего смартфона? Возможно, у вас нет стилуса под рукой, но не хочется использовать пальцы, особенно когда речь идет о детализированных действиях на экране? Мы предлагаем вам интересный вариант: сделайте стилус для своего смартфона самостоятельно из нескольких простых материалов, таких как карандаш и фольга.

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Материалы, которые вам понадобятся:

Карандаш (предпочтение следует отдавать карандашам с мягкой резинкой на конце);

Алюминиевая фольга;

Ножницы;

Клей или скотч

Возьмите карандаш с резинкой и фольгой. Вырежьте из фольги небольшой круг с диаметром 2-3 см. Возьмите чуть больше фольги, если карандаш без резинки. Фольга станет проводником для стилуса, который поможет вам взаимодействовать с экраном смартфона.

Оберните конец карандаша фольгой и сформируйте удобную концовку нужной формы. Проверьте, работает ли самодельный стилус и наслаждайтесь результатом.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

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Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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