Как законсервировать болгарский перец с медом на зиму: идеальный рецепт

Желтый болгарский перец отличается по своему особому вкусу. Из него можно приготовить универсальный салат и закуску, которые будут подходить к любому столу.

Лучше всего нравятся кисло-сладкие кусочки перца с легким привкусом меда. UAportal подготовил идеальный рецепт консервированного перца, который будет хорошо смаковать зимой.

Такая консервация также крайне полезна, ведь содержит немало витаминов и питательных веществ. Для приготовления понадобятся:

2 кг болгарского перца;

2 л воды;

1 стакан уксуса 9%;

1 стакан сахара;

2 ст.л меда;

2 ст.л соли;

черный перец горошком;

чеснок.

Читайте также: Сладкий и пряный: как законсервировать кетчуп из желтых помидоров на зиму

Сначала перец нужно помыть, удалить плодоножку, разрезать вдоль на 4-6 частей. Отдельно из воды, сахара, уксуса, соли и меда сварить маринад.

Кипящим маринадом нужно залить перец и оставить на 10 минут овощ размяк. В подготовленные 0,5-литровые банки необходимо положить по 4 горошины и 1 зубок чеснока.

Сверху на специи выкладываются перцы, а затем все заливается маринадом до краев. Готовые банки накрываются крышками, стерилизуются 7 минут и закатываются.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !