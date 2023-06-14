Як законсервувати болгарський перець з медом на зиму: ідеальний рецепт
Жовтий болгарський перець відрізняється за своїм особливим смаком. З нього можна приготувати універсальний салат та закуску, які пасуватиму до будь-якого столу.
Найкраще смакують кисло-солодкі шматочки перцю з легким присмаком меду. UAportal підготував ідеальний рецепт консервованого перцю, який добре смакуватиме взимку.
Така консервація є також вкрай корисною, адже містить чимало вітамінів та поживних речовин. Для приготування знадобляться:
- 2 кг болгарського перцю;
- 2 л води;
- 1 склянка оцту 9%;
- 1 склянка цукру;
- 2 ст.л меду;
- 2 ст.л солі;
- чорний перець горошком;
- часник.
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Спочатку перець потрібно помити, видалити плодоніжки, розрізати вздовж на 4-6 частин. Окремо з води, цукру, оцту, солі та меду зварити маринад.
Киплячим маринадом потрібно залити перець та залишити на 10 хвилин, що овоч розм’як. У підготовлені 0,5-літрові банки необхідно покласти по 4 горошини і 1 зубку часнику.
Зверху на спеції викладаються перці, а потім все заливається маринадом по вінця. Готові банки накриваються кришками, стерилізуються 7 хвилин та закатуються.
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