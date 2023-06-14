Как законсервировать болгарский перец с медом на зиму: идеальный рецепт
Желтый болгарский перец отличается по своему особому вкусу. Из него можно приготовить универсальный салат и закуску, которые будут подходить к любому столу.
Лучше всего нравятся кисло-сладкие кусочки перца с легким привкусом меда. UAportal подготовил идеальный рецепт консервированного перца, который будет хорошо смаковать зимой.
Такая консервация также крайне полезна, ведь содержит немало витаминов и питательных веществ. Для приготовления понадобятся:
- 2 кг болгарского перца;
- 2 л воды;
- 1 стакан уксуса 9%;
- 1 стакан сахара;
- 2 ст.л меда;
- 2 ст.л соли;
- черный перец горошком;
- чеснок.
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Сначала перец нужно помыть, удалить плодоножку, разрезать вдоль на 4-6 частей. Отдельно из воды, сахара, уксуса, соли и меда сварить маринад.
Кипящим маринадом нужно залить перец и оставить на 10 минут овощ размяк. В подготовленные 0,5-литровые банки необходимо положить по 4 горошины и 1 зубок чеснока.
Сверху на специи выкладываются перцы, а затем все заливается маринадом до краев. Готовые банки накрываются крышками, стерилизуются 7 минут и закатываются.
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