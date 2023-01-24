Какие параметры смартфона нужно отключить, чтобы продлить время работы аккумулятора вдвое

Что делать, чтобы телефон вдвое дольше держал заряд – какие параметры телефона нужно выключать

Некоторые функции редко используются, но тянут заряд телефона и разряжают батарею. Если их деактивировать, это продолжит работу аккумулятора вдвое.

Издание Sante Plus назвало три параметра, которые необходимо отключить. Благодаря этим простым советам ваш смартфон прослужит вам значительно дольше.

Некоторые модели смартфонов имеют настройки, автоматически уменьшающие потребление батареи. Однако, приобретя привычку самостоятельно отключать определенные параметры на своем мобильном телефоне, вы можете легко продлить срок службы аккумулятора.

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Какие параметры нужно отключить, чтобы продлить время работы аккумулятора

Чтобы оптимизировать производительность батареи и продлить ее автономность, специалисты предлагают регулярно отключать определенные функции, которые потребляют много энергии.

1. Локализация. Службы местоположения, безусловно, очень полезны, когда они вам нужны. Кроме того, большинство людей забывают их дезактивировать и удивляются, когда видят, что аккумулятор разряжается слишком быстро.

Не секрет, что если вы отключите эти службы на своем мобильном телефоне, приложения, использующие эти службы, больше не смогут получить доступ к информации о вашем местоположении через GPS или Wi-Fi вашего устройства. Таким образом, это избавит вас от высокого энергопотребления и, таким образом, вы сэкономите больше аккумулятора.

2. Bluetooth. Эту опцию чаще всего используют при езде в автомобиле. В других случаях – просто забываете его выключить.

Некоторые смартфоны даже имеют возможность включить его автоматически, если он не дезактивирован. Чтобы продлить время работы батареи, эксперты рекомендуют включать Bluetooth только при необходимости. В противном случае батарея будет разряжаться быстрее.

3. Обновление программ в фоновом режиме

Этот последний параметр позволяет приложениям обновлять и доставлять новое содержимое в фоновом режиме, не прерывая работу вашего мобильного телефона. Если вы хотите сэкономить батарею своего мобильного, выбирайте рефлекс, чтобы как можно чаще отключить эту опцию.

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Как сохранить аккумулятор телефона дольше

Чтобы аккумулятор смартфона сохранился как можно дольше, важно постоянно обновлять программное обеспечение. Кроме этого, нужно:

1. Эффективно заряжайте смартфон. Лучше использовать розетку, а не порт USB. Если у вас возникли проблемы с зарядкой, проверьте качество кабеля и адаптера с помощью других функций.

2. Экономить энергию. Если ваш смартфон имеет экран AMOLED, лучше использовать черные обои. Это позволяет не тратить энергию на отображение черного цвета.

3. Избегать чрезмерного потребления энергии. Лучше выключить автоматическую яркость смартфона. Он может быть ярче, чем нужно, и в конечном итоге больше разряжает аккумулятор.

Эксперты также рекомендуют отключать различные технологии (NFC, Bluetooth, GPS, Wi-Fi), когда они вам не нужны, также желательно удалить программы, требующие постоянной синхронизации, так как они могут потреблять много энергии.

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Напомним, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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