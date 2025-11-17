Какие подержанные автомобили самые популярные в Украине: названо топ-10 марок

В прошлом месяце украинцы чаще всего покупали импортируемые подержанные автомобили в возрасте до 5 лет. В октябре 2025 года украинский автопарк пополнили более 7,2 тысяч таких машин, что составляет почти треть всех легковых авто с пробегом на рынке. В общей сложности импортированных автомобилей в июле зарегистрировали 22,4 тысячи.

Среди лидеров продаж подержанных авто до 5 лет — электромобили Tesla, Chevrolet и Hyundai. Популярность этих моделей объясняют беспошлинным ввозом, низкими затратами на зарядку по сравнению с топливом и современным техническим оснащением. Об этом пишет Newsauto.

Кроссоверы Nissan Rogue, Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan пользуются спросом благодаря универсальности, просторному салону и надежности. Kia Niro и Audi Q5 сочетают комфорт, престиж и доступную цену, в то время как Ford Escape подходит для тех, кто ищет практичный и недорогой автомобиль для повседневного использования.

Аналитики отмечают, что украинский рынок постепенно смещается в сторону электромобилей и экономичных кроссоверов, сочетающих современные технологии и умеренную стоимость.

