Какую функцию смартфона следует отключить, чтобы сэкономить заряд батареи

Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, позволяющей нам в любой момент обмениваться сообщениями со своими близкими, проверять электронную почту, банковский счет, читать новости и выполнять множество других задач.

Поскольку мы постоянно используем свой гаджет, его батарея быстро разряжается. Однако есть простые способы, которые помогут нам сохранить заряд батареи телефона.

Читайте также: Как делать качественные фото даже на плохую камеру бюджетного смартфона

Согласно порталу santeplus, чтобы получить максимальную отдачу от мобильного телефона и сэкономить заряд его аккумулятора, иногда достаточно выключить только одну функцию. Когда уровень заряда батареи очень низкий, можно выключить функцию автоматического поворота экрана.

Эта функция определяет ориентацию телефона и движение с помощью акселерометра, переключая экран из портретного режима в ландшафтный. Однако она может чрезмерно потреблять энергию телефона, поэтому отключение этой функции поможет сохранить заряд батареи на несколько минут.

Чтобы отключить функцию автоматического поворота экрана, достаточно войти в быструю настройку телефона, проведя пальцем вниз по экрану. После отображения панели настройки коснитесь значка портретной ориентации, чтобы отключить поворот экрана.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и потертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!