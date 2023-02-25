Картофель в 'мундире', запеченный с сыром и укропом: рецепт, который удивит вкусом

Картофельные блюда пользуются большой популярностью среди украинцев. Особенно, когда это картофель с чесноком, или с душистыми травами.

Сегодня предлагаем вам рецепт запеченного картофеля в "мундире", внутрь которого нужно положить сыр и укроп, а также сдобрить сливочным маслом. Для этого рецепта вам не потребуется много времени проводить на кухне. Результат вас удивит вкусом.

Для этого блюда следует выбирать богатый крахмалом картофель, тогда он получится более рассыпчатым, с хрустящей корочкой и мягкой внутри. Количество картофеля нужно подбирать, учитывая на скольких человек вы будете готовить.

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К примеру, из расчета, что ужинать вас будет четверо, то возьмите 8 картофелин среднего размера.

Итак, подготовьте следующие ингредиенты:

8 картофелин среднего размера,

200 граммов твердого сыра и два плавленых сырка,

50 граммов сливочного масла,

четыре щепотки соли,

по желанию немного молотого черного перца,

пол пучка укропа,

два зубчика чеснока,

2 столовые ложки растительного масла.

Как готовить:

Картофель хорошо промойте, используя шершавую губку для мытья посуды, ополосните и просушите на бумажном полотенце. Возьмите глубокую форму для запекания, влейте на дно растительное масло, а сверху выложите картофель. Включите духовку на 180 градусов с режимом гриля сверху и снизу и поставьте сосуд с картофелем запекаться. В духовке картофель должен пробыть 20 минут. Пока духовка с картофелем будет греться, натрите сыр на терке и выложите в глубокую миску. Помойте, обсушите и покрошите мелко укроп, всыпьте его в натертый сыр, выдавите внутрь два зубчика чеснока, посолите-поперчите и перемешайте. 50 граммов масла растопите либо на водяной бане, либо в микроволновке, либо можете выложить на глубокое блюдце, и размягчить масло, поставив блюдце с ним на батарею отопления. Когда масло будет мягким, добавьте его в смесь других ингредиентов. Все хорошо перемешайте и сформуйте из смеси столовой ложкой что-то похожее на "рафаэлки". Их должно быть столько штук, сколько у вас запеченного картофеля. Извлеките картофель из духовки и не вынимайте из формы. Ножом сделайте на каждой картофелине разрез крест-накрест, стараясь не продырявить ее до дна. Возьмите "рафаэлки" и ложкой выложите их внутрь разрезов на картофеле. Тыльной стороной ложки прижмите, чтобы творожная масса влипла внутрь разреза. Когда закончите процесс "вдевания" сырной массы в картофель, верните форму обратно в духовку и пеките картофель с начинкой еще минут 15. Выключите духовку и оставьте картофель на минут 5-7 "доходить".

Вытаскивайте блюдо из духовки и выложите картофель на широкое блюдо. Выбирайте картофель, который имеет более хрустящую корочку и кладите себе в тарелку. Другую – гостям (шутка).

Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.

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