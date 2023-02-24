Запеченный хрустящий картофель с чесноком: рецепт от Клопотенко

Блюда из картофеля самые популярные среди украинцев. Особенно вкусным картофель будет, если его запечь, а если еще добавить чеснока, то блюдо получится непревзойденным.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко поделился рецептом, как приготовить картофель по-крестьянски. "Она вкусная, готовить ее достаточно просто, и этот овощ всегда есть дома или в магазине. Картофель по-крестьянски обожают за румяную золотистую корочку, покрывающую каждый ломтик, и за нежный вкус внутри", – рассказал об этом блюде кулинарный эксперт.

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Он посоветовал для этого блюда выбрать картофель с высоким содержанием крахмала. "Она будет отлично держать форму и никогда не развалится во время запекания. Если любите более пикантный вариант, увеличьте количество чеснока и используйте его сухой вариант. А еще по вкусу можете добавить куркуму, сухую горчицу и укроп", — говорит Клопотенко.

Для приготовления подготовьте следующие продукты:

Картофель – 500 г

Чеснок – 4-5 зубчиков

2-3 ст. л. подсолнечного масла

2-3 веточки тимьяна или розмарина

соль и перец по вкусу

Как готовить:

Картошку тщательно помойте, сложите в кастрюлю, залейте водой и отварите до полуготовности (15-20 минут). Затем достаньте картошку из кастрюли и обсушите бумажными полотенцами.

Разрежьте каждую картофелину на 4 части. В форму для запекания влейте 2-3 ст. л. подсолнечного масла, размажьте по дну и выложите кусочки картофеля в один слой.

"Включите духовку разогреваться до 210 градусов. Добавьте к картофелю 4-5 зубчиков чеснока. Можно их не очищать, а просто приплюснуть плоской стороной лезвия ножа. Если хотите получить более насыщенный вкус и аромат, выжмите его сверху на картошку", — посоветовал Клопотенко.

Напоследок добавьте соль и молотый перец по вкусу. А затем выложите на картофель 2-3 веточки свежего тимьяна.

"Если нет свежего, смело используйте сухой. Запекайте при температуре 210 градусов в режиме гриля или конвекции в течение 10-15 минут. Картофель должен стать с румяной корочкой. Если нужно, увеличьте время приготовления", – резюмировал повар.

Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.

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