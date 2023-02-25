Картопля у 'кожушку', запечена з сиром та кропом: рецепт, який здивує смаком

Картопляні страви користуються значною популярністю серед українців. Особливо, коли це картопля з часником, або із запашними травами.

Сьогодні пропонуємо вам рецепт запеченої картоплі у "кожушках", всередину якої треба покласти сир та кріп, а також присмачити вершковим маслом. Для цього рецепту вам не знадобиться багато часу проводити на кухні. Результат вас здивує смаком.

Для цієї страви варто обирати багату на крохмаль картоплю, тоді вона вийде більш розсипчастою, з хрумкою скоринкою та м'якою усередині. Кількість картоплі потрібно підбирати, враховуючи на скількох осіб ви будете готувати.

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Наприклад, з розрахунку, що вечеряти вас буде четверо, то візьміть 8 картоплин середнього розміру.

Тож підготуйте наступні інгредієнти:

8 картоплин середнього розміру,

200 грамів твердого сиру та два плавлені сирки,

50 грамів вершкового масла,

чотири щіпки солі,

за бажанням трохи меленого чорного перцю,

пів пучка кропу,

два зубчики часнику,

2 столові ложки олії.

Як готувати:

Картоплю гарно промийте, використовуючи шорстку губку для миття посуду, сполосніть та просушіть на паперовому рушнику. Візьміть глибоку форму для запікання, влийте на дно олію, а зверху викладіть картоплю. Увімкніть духовку на 180 градусів з режимом гриля зверху та знизу та поставте посудину з картоплею запікатися. У духовці картопля має пробути 20 хвилин. Поки духовка з картоплею грітиметься, натріть сир на терці та викладіть у глибоченьку миску. Помийте, обсушіть та покришіть дрібно кріп, всипте його до натертого сиру, вичавіть всередину два зубчики часнику, посоліть-поперчіть та перемішайте. 50 грамів масла розтопіть або на водяній бані, або у мікрохвильовці, або ж можете викласти на глибоке блюдце, й розм'якшити масло, поставивши блюдце з ним на батарею опалення. Коли масло буде м'яким, додайте його до суміші інших інгредієнтів. Все гарно перемішайте та сформуйте з суміші столовою ложкою щось схоже на "рафаелки". Їх має бути стільки штук, скільки у вас запеченої картоплі. Дістаньте картоплю з духовки та не виймайте з форми. Натомість ножем зробіть на кожній картоплині розріз навхрест, намагаючися не продірявити її до дна. Візьміть "рафаелки" та ложкою викладіть їх усередину розрізів на картоплі. Тильним боком ложки притисніть, аби сирна маса влипла всередину розрізу. Коли закінчите процес "всування" сирної маси у картоплю, поверніть форму назад у духовку та печіть картоплю з начинкою ще хвилин 15. Вимкніть духовку та залиште картоплю на хвилин 5-7 "доходити".

Витягайте страву з духовки та викладіть картоплю на широке блюдо. Обирайте ту картоплю, що має більш хрумку скоринку та кладіть собі у тарілку. Іншу – гостям (жарт).

Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.

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