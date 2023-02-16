Китай получит свое: астролог дал прогноз, когда и как распадется Россия

Россия, которая развязала кровавую войну против Украины, столкнется с серьезными последствиями своей же агрессии – ей грозит потеря части территорий. Это процесс будет запущен уже в 2023 году.

Об этом заявил ведический астролог Алакх Ниранжан. "Российская Федерация уменьшится достаточно серьезно. Уйдет Кенигсберг (Калининград), уйдет Кавказ, в частности освободится Абхазия. Освободится Приднестровье, уйдет Дальний Восток", – отметил он.

По словам астролога, Китай заберет Сибирь, хотя Россия по документам попытается сохранить видимость своей территориальной целостности. Разрушительные процессы начнутся и в центре России, Возможно введение даже миротворческих миссий.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.