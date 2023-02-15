Когда нет возможности зарядить смартфон: как сохранить заряд батареи

Как сохранить заряд батареи, чтобы она разряжалась не так быстро

Из-за военной агрессии рф, в Украине часто выключают свет. Это научило украинцев заранее заряжать свои устройства и иметь при себе дополнительные источники электроэнергии для подзарядки гаджетов. Мы также научились экономить электроэнергию, чтобы всегда оставаться на связи.

Однако может произойти все что угодно. Если у вас под рукой нет павербанков и буквально негде зарядить смартфон, стоит знать эти простые советы, как сохранить заряд аккумулятора подольше. Выключив некоторые функции, можно сэкономить заряд.

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Как сохранить заряд батареи телефона:

Включите режим энергосбережения. Эта функция автоматически ограничит работу всех приложений, потребляющих заряд;

Уменьшите яркость экрана . Высокая яркость очень энергозатратной. Также можно дополнительно снизить громкость воспроизведения музыки или звонка, это тоже немного увеличит время "жизни" батареи;

. Высокая яркость очень энергозатратной. Также можно дополнительно снизить громкость воспроизведения музыки или звонка, это тоже немного увеличит время "жизни" батареи; Выключите функции геолокации , анимации и графики . Анимации и "живые" обои разряжают гаджет быстрее, и вряд ли они вам нужны в критической ситуации;

, . Анимации и "живые" обои разряжают гаджет быстрее, и вряд ли они вам нужны в критической ситуации; Выключите вибрацию . Вместо этого используйте звуковые оповещения;

. Вместо этого используйте звуковые оповещения; Выключите программы, работающие в фоновом режиме. Вы не пользуетесь ими, но они используют заряд батареи. Возможно, вам не нужны эти функции в конкретный момент, а нужно дольше оставаться на связи.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и потертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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