Коты-хамелеоны родились в Шотландии: их шерсть меняет цвет (фото)

В Шотландии родились котята с уникальным генетическим явлением – их шерсть меняет цвет из-за редкого заболевания, известного как "лихорадка шерсти". Во время этого заболевания пигментация шерсти у животных развивается неравномерно, что влечет за собой необычную окраску при рождении.

Это может быть результатом инфекции или стресса у матери во время беременности. Шесть котят с этой особенностью родились с разными оттенками серого, но со временем их шерсть потемнеет. Они проживают в приюте Шотландского общества защиты животных (SPCA) и ищут новых владельцев, сообщает Need To Know.

По словам старшего ветеринара SPCA Джо Нилсона, изменение окраски котят – это очень редкое явление, которое он видит впервые. Процесс может занять несколько месяцев, и будущие владельцы могут удивиться, когда их котята изменят свой цвет. Ветеринар также отметил, что "лихорадка шерсти" не угрожает здоровью животных.

Причины заболевания до конца не выяснены, но возможно, что температура тела матери во время беременности играет решающую роль. Повышение температуры может быть вызвано инфекцией или сильным стрессом.

Котята, которым уже восемь недель, были переданы в приют после того, как оказалось, что они жили в ненадлежащих условиях. Несмотря на свою редкую особенность, все котята здоровы и готовы к переезду в новый дом.

SPCA объявило, что эти котята являются одними из самых "редких в Шотландии", и призвало потенциальных владельцев предоставить им любящие семьи.

