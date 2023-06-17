Лучшая закуска к столу: как законсервировать сало с чесноком

Консервированное сало с чесноком является универсальной закуской и подходит к любому столу. Это блюдо подходит всем, а также оно очень полезно.

Опытные хозяйки имеют свои советы по поводу того, как закрыть сало на зиму, чтобы оно было вкусным. Чеснок в свою очередь поможет сделать консервацию пикантной.

Для приготовления понадобятся:

сало – 2 кг;

вода – 5 стаканов;

соль – 200 г;

чеснок – 1 головка;

лавровый лист – 4 шт.

Сначала нужно промыть сало, обсушить и нарезать на небольшие куски. В кастрюле надо вскипятить воду, добавить соль, после чего раствор нужно остудить.

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Почищенным чесноком следует натереть нарезанное сало. Затем его следует выложить в банке, периодически добавляя лавровый лист и перец по вкусу. Заполненную банку нужно залить рассолом и накрыть крышкой.

Сало нужно держать в растворе в течение трех дней, после чего крышку следует плотно закрыть и переложить банку в холодильник на несколько дней.

Полученное сало нужно достать из банки, натереть солью и специями по вкусу, завернуть в бумагу и вернуть в холодильник. Закуску можно употреблять через 24 часа или переложить в морозилку на зиму.

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