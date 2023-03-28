Любовный гороскоп для одиноких предвещает перемены: Овен – Дева

Хотя эта энергия может быть непредсказуемой и полной сюрпризов, некоторые одинокие знаки зодиака отчаянно нуждаются в изменениях. Они начинают чувствовать, что свидания становятся застойными и не доставляют удовольствия.

Впрочем, энергия Меркурия, Венеры и Юпитера будет иметь свое влияние на отношения. Астрологи рассказали, что ждет в отношениях этой недели знаки зодиака от Овна к Деве.

Овен

Начало недели может разжечь ваши чувства. Используйте эту энергию как возможность признать личный рост, которого вы достигли за последние несколько лет, учитывая уроки, которые вы извлекли из прошлых отношений. Не бойтесь уйти чуть-чуть глубже, когда на горизонте балансируют любовные интересы. Старайтесь не зацикливаться на фантазиях, которые вы мечтали в последнее время.

Телец

Неделя будет легкой, легкой и романтичной, поскольку Венера и Уран соединятся с вашим Солнцем 30 марта. Эта энергия прекрасна для флирта и сладких отношений, но важно, чтобы вы уделили время по уходу за собой. Сюрпризы в романтическом отделе обязательно появятся в это время. Будьте готовы к тому, чтобы все стало немного удивительным.

Близнецы

Используйте этот период как возможность признать красные флажки, которые вы могли проигнорировать в прошлом, чтобы вы могли разорвать любые циклы, которые вредили вашей любовной жизни. Помните, что повышать свои стандарты – это нормально, и избирательность в отношении того, с кем вы встречаетесь, не делает вас требовательными или напряженными.

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Рак

Вы будете сосредоточены на воспитании себя больше, чем на любых романтических связях в течение первой части рабочей недели. Важно, чтобы вы использовали эту энергию, чтобы практиковать как эмоциональный, так и физический уход за собой. Вы будете в настроении выйти и пообщаться, что может привести к новым и увлекательным связям позже.

Лев

Сейчас, как никогда, вы будете тяготеть к своим близким друзьям, и было бы разумно обратиться к ним за советом, если есть какие-то романтические ситуации, по которым вы чувствуете неуверенность. Эта энергия побуждает вас быть внимательными к тому, кого вы приглашаете в это время. Если вы окажетесь на свидании, не просите зайти никого, если вы не готовы подогреть ситуацию.

Дева

Неделя начнется с очень активного Меркурия, который должен добавить немного бодрости в ваши шаги и усилить ваши чувства. Если нужно провести какие-либо разговоры, ориентированные на отношения, сохраните их на время, когда Марс и Рыбы соединятся 30 марта. Эти вибрации идеально подходят для открытия и выражения своих эмоций, развития романтических отношений или разрешения боли из прошлого.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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