Малиновые вредители: какие есть народные и эффективные методы борьбы

Малина является популярным садовым растением среди украинцев. Выращивать ее не слишком сложно, но нужно правильно ухаживать, чтобы она не сохла к лучшему плодила.

Это растение нуждается в хорошо дренированной почве и достаточно влаги, особенно во время плодоношения. Также малина нуждается в регулярной подкормке, обрезке и защите от вредителей и болезней.

Малина нуждается в хорошо освещенном месте, которое защищено от сильных ветров. Важно, чтобы растение получало достаточно солнечного света в течение дня.

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Для малины нужна плодородная почва с хорошим дренажом, однако она не переносит затопление корневой системы, поэтому почва должна быть достаточно воздухопроницаемой. Также важно регулярно подкармливать растение удобрениями, в частности, с высоким содержанием калия, что способствует формированию ягод.

Малина нуждается в регулярном поливе, особенно в период плодоношения. Важно не допускать пересыхания грунта, но его также не следует заливать. Лучше всего поливать малину под корнем с помощью капельного полива или обычного полива.

Это растение нуждается и в регулярной обрезке, чтобы сохранять форму куста и способствовать плодоношению. Обрезку следует проводить зимой или в начале весны, перед началом роста новых побегов. Лучше удалить старые, больные и поврежденные ветви, оставив только молодые и здоровые.

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Защита от болезней и вредителей

Малина любят "атаковать" разные болезни и вредители. Важно регулярно осматривать растение на наличие болезней и вредителей и проводить мероприятия по их уничтожению.

Что больше всего угрожает кустам малины?

Паутинный клещ: Это очень маленький вредитель, который питается соками растения и может привести к повреждению листьев и стеблей малины.

Листовая моль: тоже питается соками растений и выедает листья малины.

Жук-олень: Может повредить корни малины, что может привести к снижению урожая.

Личинки колорадского жука: Любят листья малины, что может привести к снижению урожая.

Народные методы борьбы с вредителями на малине:

Растворите несколько ложек мыла в 4 литрах воды и опрыскивайте растения этим раствором. Этот способ может помочь убить паутинных клещей.

Смешайте 2 столовых ложки имбирного порошка с 4 литрами воды и опрыскивайте растения. Этот раствор может помочь отпугнуть жуков-оленей.

Наденьте на малиновые кусты сетку или одежду из толстого материала, чтобы предотвратить жуков-оленей, колорадских жуков и других вредителей добраться до растения.

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Запарьте несколько зубчиков чеснока в литре воды и дайте настояться на несколько часов. Затем опрыскивайте малиновые кусты этим настоем, чтобы отпугнуть жуков-оленей и других вредителей.

Запарьте крапиву в литре воды и дайте настояться на несколько дней. Затем опрыскивайте малиновые кусты этим настоем, чтобы отпугнуть жуков-оленей и других вредителей.

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