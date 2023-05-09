Малинові шкідники: які є народні та ефективні методи боротьби

Малина є популярною садовою рослиною серед українців. Вирощувати її не надто складно, але потрібно правильно доглядати, аби вона не сохла до краще плодила.

Ця рослина потребує добре дренованого грунту і достатньо вологи, особливо під час плодоношення. Також малина потребує регулярного підживлення, обрізки та захисту від шкідників і хвороб.

Малина потребує добре освітленого місця, яке захищене від сильних вітрів. Важливо, щоб рослина отримувала достатньо сонячного світла протягом дня.

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Для малини потрібен родючий ґрунт з добрим дренажем, однак вона не переносить затоплення кореневої системи, тому ґрунт повинен бути достатньо повітропроникним. Також важливо регулярно підживлювати рослину добривами, зокрема з високим вмістом калію, що сприяє формуванню ягід.

Малина потребує регулярного поливу, особливо в період плодоношення. Важливо не допускати пересихання грунту, але його також не слід заливати. Найкраще поливати малину під коренем за допомогою крапельного поливу або звичайного поливу.

Ця рослина потребує й регулярної обрізки, щоб зберігати форму куща і сприяти плодоношенню. Обрізку слід проводити взимку або на початку весни, перед початком росту нових пагонів. Найкраще видалити старі, хворі та пошкоджені гілки, залишивши лише молоді та здорові.

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Захист від хвороб і шкідників

Малина люблять "атакувати" різні хвороби та шкідники. Важливо регулярно оглядати рослину на наявність хвороб та шкідників і вчасно проводити заходи з їх знищення.

Що найбільше загрожує кущам малини?

Павутинний кліщ: Це дуже маленький шкідник, який живиться соками рослини та може призвести до пошкодження листя та стебел малини.

Листова міль: Теж живиться соками рослин та виїдає листя малини.

Жук-олень: Може пошкодити корені малини, що може призвести до зниження врожаю.

Личинки колорадського жука: Полюбляють листя малини, що може призвести до зниження врожаю.

Народні методи боротьби зі шкідниками на малині:

Розчиніть кілька ложок мила в 4 літрах води та оприскуйте рослини цим розчином. Цей метод може допомогти убити павутинних кліщів.

Змішайте 2 столові ложки імбирного порошку з 4 літрами води та оприскуйте рослини. Цей розчин може допомогти відлякати жуків-оленів.

Надягніть на малинові кущі сітку або одяг з товстого матеріалу, щоб запобігти жукам-оленям, колорадським жукам та іншим шкідникам дістатися рослини.

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Запарте кілька зубчиків часнику в літрі води та дайте настоятися на декілька годин. Потім оприскуйте малинові кущі цим настоєм, щоб відлякати жуків-оленів та інших шкідників.

Запарте кропиву в літрі води та дайте настоятися на декілька днів. Потім оприскуйте малинові кущі цим настоєм, щоб відлякати жуків-оленів та інших шкідників.

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