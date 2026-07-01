Українська
Рецепты

Маринованные огурцы за 15 минут: простой рецепт

Цихоцкая Мария

Маринованные огурцы за 15 минут: простой рецепт
Рецепт не требует стерилизации банок или длительного консервирования

Быстрые маринованные огурцы за 15 минут – это простая экспресс-закуска, которую можно приготовить буквально в пакете или миске без сложной подготовки. Огурцы нарезают, смешивают со специями, маслом и уксусом, и уже через 15–20 минут они приобретают насыщенный вкус и готовы к употреблению.

Такой вариант не предназначен для длительного хранения – его едят сразу, а остатки держат в холодильнике. Об этом сообщает youtube " Вкусная еда ".

Ингредиенты (на 500 г огурцов)

  • Огурцы - 500 г
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 0,5 ч. л.
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Уксус 9% - 1 ст. л.
  • Чеснок - 2-3 зубчика
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) – небольшой пучок
  • Специи (смесь перцев, кориандр) – по вкусу

Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Пошаговое приготовление

  1. Огурцы хорошо моют и срезают кончики по бокам. Далее нарезают кружочками или тонкими брусочками – примерно до 0,5 см толщиной.
  2. Укроп мелко иссекают, чеснок измельчают через пресс или ножом.
  3. Огурцы перекладывают в глубокую миску или пакет, добавляют соль, сахар, растительное масло, уксус, чеснок, зелень и специи.
  4. Все тщательно перемешивают. Если используется пакет, то его плотно завязывают и несколько раз встряхивают для равномерного распределения маринада.
  5. Оставляют при комнатной температуре на 15–20 минут. За это время огурцы выделяют сок и быстро пропитываются маринадом.
  6. В результате получается хрустящая, ароматная закуска с ярким вкусом, не требующая ожидания или консервации.

Напомним, мы уже предлагали рецепт клубничного джема за 5 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Рецепты