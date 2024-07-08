Минобороны рф цинично прокомментировало удар по детской больнице: 'Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены'

Утром 8 июля 2024 года российская федерация нанесла массированный ракетный удар сразу по нескольким крупным городам Украины. Ракетами были атакованы Днепр, Киев, Кривой Рог.

российское Минобороны особенно цинично прокомментировало удары, в частности по столице Украины, где ракета попала по детской больнице "Охматдет". Здесь разрушены отделения токсикологии, где тяжелобольные дети были на диализе.

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Минобороны рф оправдалось тем, что разрушения якобы вызваны работой украинского ПВО после отражения ударов ВС россии, а сообщения о разрушении детской больницы Кремль назвал "истерикой".

Заявление минобороны РФ об ударе по Киеву 8 июля. Источник: t.me/mod_russia Заявление минобороны РФ об ударе по Киеву 8 июля. Источник: t.me/mod_russia

"Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены. Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами российской федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности", – заявили в Минобороны.

В ведомстве говорят, что заявления "о якобы умышленном ракетном ударе России по гражданским объектам совершенно не соответствуют действительности".

россияне в соцсетях открыто радуются смертям в Украине. В частности, в одном из пабликов Z-патриоты опубликовали фото больных маленьких пациентов "Охматдета" с их мамами и предложили совершить повторный удар "Кинжалами".

россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот

россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот

россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот

россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот

россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот

россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот

россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот

россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот

россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот

россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот

россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот россияне радуются ударам рф по детям. Источник: Скриншот

Добавим, что по данным СБУ, враг попал по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101.

Видео от очевидцев подтверждают, что не обломки и не ракета из ПВО попали в детскую больницу, а именно российский боеприпас.

Напомним, ночью 8 июля 2024 г. враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования. Утром враг нанес по Украине повторный ракетный удар. В Киеве произошло попадание в детскую больницу "Охматдет".

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