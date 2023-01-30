Мобилизация в Украине: юристы объяснили, могут ли коммунальщики вручать повестки

Мобилизация в Украине - кто может вручать повестки и могут ли коммунальщики раздавать повестки

В сети показали видео, как коммунальщики Киева разносят повестки. Такие действия вызвали негодование у украинцев.

Поэтому юристы объяснили, кто может раздавать повестки и законно ли, что работники коммунальных служб этим занимаются. Об этом пишет ТСН.ua.

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На видео, обнародованном в сети, видно, что сотрудники управляющей компании Днепровского района в Киеве, одетые в униформу коммунальщиков, разносят повестки. Они объяснили, что эти обязанности прописаны в их должностных инструкциях. При этом сам военкомат передает им повестки.

Мобилизация в Украине – кто может раздавать повестки вместо военкомата

Мобилизация в Украине – кто может раздавать повестки вместо военкомата

В свою очередь в Днепровском районе выясняют, действительно ли их представители на видео. Однако оператор управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда этого района подтвердила, что их работники действительно разносят повестки.

"Да, наши дворники разносят повестки", – отметила оператор.

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Однако адвокат Эдуард Багиров пояснил, что у работников коммунальных служб нет соответствующих полномочий на законодательном уровне, чтобы подменять сотрудников военкомата и разносить повестки.

"Если люди получат повестки от сотрудников ЖЭКа или консьержа, то они не могут быть привлечены к ответственности, если не появятся в военкомате", – отметил правозащитник.

По его словам, чтобы коммунальщики действительно могли разносить повестки, это нужно урегулировать на законодательном уровне. Пока этого не сделают, их действия будут неправомерны.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов тоже соглашается с мнением о неправомерности таких действий. Он объяснил, что оставлять повестки в дверях, бросать в почтовый ящик, или повестки от дворников – это не законно.

"Вот вручение повестки под роспись – это законно. Законом определено, что у нас военкомат, правоохранительные органы, работодатели и местные советы – вот кто имеет право вручения повесток. Дворники – это незаконно, у них нет таких полномочий", – пояснил Жданов.

В то же время в Киевской городской государственной администрации объяснили, что военные могут давать поручения коммунальщикам разносить повестки. Те, как техническое звено.

В свою очередь, в КМВА отказались комментировать ситуацию с повестками. Там отметили, что не могут давать оценку действиям людей на видео.

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Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко четко отметил, что вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов.

"Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться", – пояснил Попко.

Напомним, что мужчинам грозит административная и уголовная ответственность при нарушении правил военного учета. Также на военнообязанных могут наложить штраф.

Адвокат Роман Симутин объяснил, могут ли задержать и угрожать в случае отказа от повестки. Поскольку с начала военного положения в Украине идет мобилизация из-за полномасштабной войны.

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