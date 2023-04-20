Мощная магнитная буря будет два дня влиять на здоровье людей: когда именно
К концу апреля ожидается еще несколько магнитных бурь разной мощности. В частности, 20-21 апреля Землю накрыла самая мощная за весь месяц.
Как известно, метеоудары могут повлиять на здоровье людей, также они способны вызывать сбой работы приборов радиосвязи, электроники и даже вызвать полярные сияния. Об этом сообщает Meteoagent.
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В четверг, 20 апреля, возмущение магнитного поля Земля из-за вспышек на Солнце достигло 5 баллов. Магнитная буря будет влиять на людей в течение двух дней.
Во время метеоударов нужно быть особенно осторожными и заботиться о своем состоянии здоровья. Поскольку люди жалуются на головную боль, головокружение и слабость, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонницу.
Среди других опасных дней апреля – 22-23 числа, когда возмущение геомагнитного поля Земли достигнет мощности в 3 балла.
После этого не ожидается каких-либо непредсказуемых или сильных метеоударов, поэтому окончание апреля будет относительно спокойным. Однако расслабляться не стоит.
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Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:
- Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.
- Потребляйте меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Ешьте больше сезонных овощей и зелени, меньше потребляйте жареную, острую и жирную пищу.
- Больше гуляйте по свежему воздуху, ходите пешком и занимайтесь спортом.
- Регулярно проветривайте комнату.
- Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.
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Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.
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