Потужна магнітна буря два дні впливатиме на здоров'я людей: коли саме

До кінця квітня очікується ще кілька магнітних бур різної потужності. Зокрема 20-21 квітня Землю накрила найпотужніша за весь місяць.

Як відомо, метеоудари можуть вплинути на здоров'я людей, також вони мають здатність спричиняти збій роботи приладів радіозв'язку, електроніки та навіть викликати полярні сяйва. Про це повідомляє Meteoagent.

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У четвер, 20 квітня, збурення магнітного поля Земля через спалахи на Сонці досягнуло 5 балів. Магнітна буря впливатиме на людей впродовж двох днів.

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В час метеоударів треба бути особливо обережними та турбуватися про свій стан здоров'я. Оскільки люди скаржаться на головний біль, запаморочення та слабкість, підвищений тиск, біль у м'язах та суглобах, сонливість чи безсоння.

Серед інших небезпечних днів квітня – 22-23 числа, коли збурення геомагнітного поля Землі досягнуть потужності в 3 бали.

Після цього не очікується якихось непередбачуваних чи сильних метеоударів, тому закінчення квітня буде відносно спокійним. Проте розслаблятися не варто.

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Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.

Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.

Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Перед сном приймайте контрастний душ.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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