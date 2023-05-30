Московскую область атаковали дроны: заявляют о попадании и работе ПВО (фото, видео)

По сообщениям российских СМИ, ночью 30 мая беспилотники атаковали две многоэтажки в Москве. Взрыв произошел около 4 часов утра в многоэтажке на улице Атласова в Новой Москве. Отмечается, что в нескольких квартирах вылетело стекло.

Об этом сообщают Телеграмм-каналы 112, Readovka.

После взрыва жильцы дома обнаружили предмет, похожий на крыло беспилотника. Полицейские отмечают, что именно из-за него мог произойти взрыв. Пострадавших нет. На месте взрыва в многоэтажке работают взрывотехники и сотрудники ФСБ.

Как сообщает издание "РИА Новости", ночью 30 было попадание беспилотников в два жилых дома в Москве, пострадавших нет.

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Отмечается, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома по ул. Профсоюзной, 98, разрушив фасад и остекление дома. Второй попал в 24-этажный жилой дом по улице Атласова в Новой Москве.

Телеграмм-канал MDK сообщил, что в многоэтажку на улице Атласова мог врезаться беспилотник, направлявшийся из Калужской области в сторону Москвы. Вероятно, БПЛА летел на сверхмалой высоте, чтобы его было труднее заметить и врезался в технический этаж дома.

Также очевидцы сообщают о звуках взрывов в Подмосковье. Их было слышно во многих населенных пунктах, в том числе в районе Немчиновки, Одинцово и Барвихи, а также в Истре и селах Фуньково, Кезьмино и Ромашково.

В Подмосковье сбито более 10 БПЛА. По сообщению властей, пострадавших нет. Губернатор Подмосковья сообщал о работе ПВО.

Напомним, в Белгородской области снова взрывы, местные сняли столб черного дыма.

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