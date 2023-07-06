Можно ли подтвердить стаж и получить пенсию без документов: объяснение экспертов

В современной Украине некоторые бюрократические процессы стали более простыми, что особенно актуально в контексте конфликта с россией, что привело к вынужденному переселению многих украинцев и потере важных документов.

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин предоставил полезные советы по получению пенсии в ситуациях, когда отсутствуют необходимые документы, сообщает "На пенсии".

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Он напомнил, что пенсия по возрасту назначается как женщинам, так и мужчинам, если они достигли 60-летнего возраста. Для получения пенсии в этом возрасте в 2023 году необходимо иметь общий стаж работы не менее 30 лет. В следующем году этот показатель увеличится до 31 года. Постепенно это требование будет повышаться, достигая своего пика в 2028 году.

Если у человека недостаточно 30-летнего стажа работы, то пенсия может быть назначена на возраст 63 или даже 65 лет (в случае наличия по крайней мере 15-летнего стажа). Чтобы понять, как подтвердить стаж в случае потери документов, нужно иметь представление о процедуре расчета стажа.

Как подтвердить стаж с 2004 года без документов

С начала 2004 года стаж можно подтвердить с помощью персонифицированного учета страховых взносов. Это система регистрации общеобязательного государственного социального страхования, в которую включены данные об официальной зарплате и оплате страховых взносов всех работающих лиц. Если взносы были уплачены в Пенсионный фонд полностью, стаж за эти периоды автоматически будет учтен.

Итак, для подтверждения стажа после 2004 года вам не нужна трудовая книжка. Если вы потеряли этот документ, но работали официально и платили налоги, то ваш стаж будет учтен на основе имеющихся данных в Пенсионном фонде. Поэтому вы можете быть уверены, что ваш стаж с 2004 года по 2023 год будет учтен, даже если у вас нет трудовой книжки. Однако, если взносы не были уплачены, стажа не будет, даже если у вас есть записи в трудовой книжке. В таком случае вы можете добровольно уплатить страховые взносы за годы, что означает дополнить свой стаж.

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Как подтвердить стаж до 2004 года

Если речь идет о периодах работы до 2004 года, то действуют старые правила подтверждения стажа. Для этого необходимо иметь бумажную трудовую книжку и другие соответствующие документы. Однако гораздо удобнее иметь электронную трудовую книжку. Это сканированные данные из бумажной трудовой книжки, которые отправляются в Пенсионный фонд и заносятся в реестр. Если вы потеряли трудовую книжку, а данные о вашем стаже еще не содержатся в Пенсионном фонде, вам нужно найти другие документы: справки с места работы или из архивных учреждений. Кроме того, обучение можно подтвердить дипломами, а службу в армии – военным билетом и тому подобное. Если у вас нет диплома или военного билета, вам нужно получить справку из учебного заведения или военкомата (ТЦК).

В случае, если вы потеряли трудовую книжку и архивные данные не сохранились, стаж до 2004 года можно подтвердить с помощью свидетельских показаний. Этот метод также применяется, если предприятие или архив находятся на неподконтрольной территории или пострадали от боевых действий. Это особенно касается переселенцев. Опросы свидетелей проводят органы Пенсионного фонда. При этом, по меньшей мере, два свидетеля должны знать заявителя по совместной работе и иметь собственные документы, подтверждающие соответствующий период работы.

Как подтвердить льготный стаж

Подтверждение льготного стажа, дающего право на досрочную пенсию, может быть сложной задачей. Даже наличие трудовой книги обычно недостаточно. Обычно для определения права на льготную пенсию следует предоставить с предприятия справку, подтверждающую льготный характер работы. В таком случае свидетельские показания не могут подтвердить такой стаж.

Однако для внутренне перемещенных лиц предусмотрено послабление. В их случае такой стаж может быть подтвержден с помощью персонифицированного учета (без уточнительной справки). Но подтвердить вредоносный стаж за период до 2004 года без документов практически невозможно. Даже с учетом внесенных в последнее время изменений в законодательство этот вопрос остается нерешенным. Многие металлурги, шахтеры и другие люди, работавшие на вредных производствах, переселились из Донбасса. Сейчас им недоступны шахты и заводы, а некоторые архивы на предприятиях были уничтожены в ходе боевых действий.

Следует также отметить, что у областных управлений Пенсионного фонда Украины есть комиссии, которые занимаются подтверждением льготного стажа. При определенных условиях они могут подтвердить наличие вредоносного стажа, если предприятие было ликвидировано. Однако для этого нужно представить документы, подтверждающие период работы и льготный характер работы, хотя бы косвенно подтверждающие ее льготный характер.

Кроме того, на указанных комиссиях можно подтвердить обычный стаж, если человек, работавший до 2004 года на территории, находящейся сейчас в оккупации, имеет исправления или неточности в трудовой книжке. Эта дополнительная норма заработала с 2021 года и также предусматривает наличие свидетельских показаний, как и в некоторых других случаях, описанных выше.

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Как назначают пенсию, если нет данных о заработной плате

При назначении пенсии, даже если нет данных о заработной плате, есть возможность получить ее. Однако в таком случае размер пенсии будет минимальным. Для увеличения размера пенсии важно подтвердить не только больший стаж, но наличие высокой заработной платы. Согласно законодательству для расчета пенсии учитывается вся заработная плата за периоды работы с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии. Эти данные, как уже отмечалось, получаются из персонифицированного учета.

Если лицо легально работало по крайней мере пять лет после указанной даты, то его заработную плату автоматически учитывают без необходимости предоставления дополнительных справок. Также можно самостоятельно предоставить справку о заработной плате за любые пять лет к 2000 году по собственному желанию при назначении пенсии. Эту справку можно получить в месте работы или из архива. Важно, чтобы были сохранены первичные документы, которые затем будут проверены Пенсионным фондом. Это могут быть, например, личные счета, на основании которых начислялась заработная плата.

Есть ситуации, когда отсутствует официальный стаж после 1 июля 2000 года, и невозможно документально подтвердить заработную плату за любой период работы до этой даты. Для таких случаев действует постановление Кабинета Министров от 5 июля 2006 г. №919, которым утвержден порядок определения зарплаты для назначения пенсии в случае потери документов о ее начислении. В зависимости от ситуации порядок предполагает варианты разрешения проблемы.

Если первичные документы о зарплате не сохранились, то при назначении пенсии можно учесть:

размер средней заработной платы по соответствующей профессии (должности) на указанном предприятии;

минимальную тарифную ставку (должностного оклада) по соответствующей или аналогичной профессии (должности);

минимальная заработная плата по стране за соответствующий период.

Этот порядок применяется довольно редко, поскольку чаще всего человек все-таки может предоставить зарплату хотя бы за какой-то период работы. Но если другого выхода нет, то, конечно, лучше воспользоваться указанным порядком и учесть при расчете пенсии хотя бы минимальную зарплату до 2000 года, чем учесть только стаж.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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