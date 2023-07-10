На этой неделе ожидается сильный метеоудар: когда именно

Магнитные бури в июле 2023 - названы даты магнитных бурь на июль 2023 и советы, как улучшить самочувствие

Землю накроет очередной метеоудар, но это произойдет уже на этой неделе. В ближайшее время опасным днем станет 12 июля.

Об этом свидетельствуют данные портала Meteoagent, ссылающегося на прогнозы ученых. В общем, до конца недели спокойно не будет.

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Согласно прогнозам, напряженный период начинается 12 июня с мощной магнитной бури в 5 баллов. На следующий день она немного стихнет и будет оцениваться учеными в 4 балла. Однако и такой метеоудар может оказывать влияние на самочувствие людей.

14-15 июля вспышки на Солнце продолжат влияние на геомагнитное поле Земли, поэтому ожидается 3-балльная магнитная буря.

С 16 по 19 июля ученые прогнозируют затяжную четырехдневную бурю в 4 балла.

График магнитных бурь на июль 2023 - магнитные бури 2023

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы лучше себя чувствовать, нужно следить за своим питанием, водным балансом и образом жизни.

1. Для начала пейте много чистой воды. Проанализируйте, сколько именно литров воды необходимо по вашему весу. Также можете употреблять в пищу травяное или зеленое время, а вот от кофе, энергетических напитков и алкоголя надо отказаться.

2. Потребляйте больше сезонных овощей, фруктов и зелени. Ограничьте в своем рационе количество жареной, острой и жирной пищи. Также не стоит увлекаться фастфудом.

3. Больше гуляйте на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде или самокате, занимайтесь физической активностью, бегайте, совершайте зарядку.

4. Не менее важно регулярно проводить влажную уборку дома и проветривайте комнату.

Помимо этого, попробуйте принимать контрастный душ. Это улучшит вас кровообращение и общее состояние.

В любое время избегайте стрессовых и конфликтных ситуаций, потому что нервы и ухудшение нравственного состояния – враг вашего здоровья.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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