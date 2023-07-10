Цього тижня очікується сильний метеоудар: коли саме

Землю накриє черговий метеоудар, але це станеться вже цього тижня. Найближчим часом найнебезпечнішим днем стане 12 липня.

Про це свідчать дані порталу Meteoagent, який посилається на прогнози вчених. Загалом до кінця тижня спокійно не буде.

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Згідно з прогнозами, напружений період розпочинається 12 червня з потужної магнітної бурі у 5 балів. Вже наступного дня вона трохи стихне та оцінюватиметься вченими у 4 бали. Проте і такий метеоудар може впливати на самопочуття людей.

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14-15 липня спалахи на Сонці продовжать впливати на геомагнітне поле Землі, тому очікується 3-бальна магнітна буря.

Від 16 по 19 липня вчені прогнозують затяжну чотириденну бурю у 4 бали.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Щоб краще почуватися, потрібно стежити за своїм харчуванням, водним балансом та способом життя.

1. Для початку пийте багато чистої води. Проаналізуйте, скільки саме літрів води необхідно на вашу вагу. Також можете споживати трав'яний або зелений час, а ось від кави, енергетичних напоїв та алкоголю треба відмовитися.

2. Споживайте більше сезонних овочів, фруктів та зелені. Обмежте у своєму раціону кількість смаженої, гострої та жирної їжі. Також не варто захоплюватися фастфудом.

3. Більше гуляйте на свіжому повітрі, катайтеся на велосипеді чи самокаті, займайтеся фізичною активністю, бігайте, робіть зарядку.

4. Не менш важливо регулярно проводити вологе прибирання вдома та провітрюйте кімнату.

Крім цього, спробуйте приймати контрастний душ. Це покращить вас кровообіг та загальний стан.

У будь-який час уникайте стресових та конфліктних ситуацій, бо нерви і погіршення морального стану – ворог вашого здоров'я.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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