На этой неделе Землю накроет самая мощная за весь месяц магнитная буря: когда именно

Магнитные бури в апреле 2023 - названы опасные даты в апреле и когда будет мощный метеоудар

Уже на этой неделе Землю накроет самая мощная за весь месяц магнитная буря. В это время людям нужно позаботиться о своем здоровье и придерживаться нескольких рекомендаций.

Как известно, метеоудары оказывают негативное влияние на здоровье людей, вызывают сбой работы приборов радиосвязи, электроники и даже вызывают полярные сияния. Об этом сообщает Meteoagent.

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Умеренная сила метеоразрушения началась на Пасху, 16 апреля. Оно продлится до 17 апреля, а уже с 18 числа будет относительно спокойно. Однако не торопитесь расслабляться.

Уже 20 апреля Землю накроет мощная за месяц магнитная буря мощностью 5 баллов и продлится два дня. В этот период люди жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонницу, слабость. Также обостряются хронические заболевания.

Среди опасных дней месяца – 22-23 апреля, когда метеозбурение будет мощностью 3 балла. После этого до конца месяца не ожидается каких-либо непредсказуемых или сильных метеоударов.

Магнитные бури в апреле 2023 - мощная магнитная буря в апреле - апрельский метеоудар 2023

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Чтобы лучше чувствовать себя в опасные дни, соблюдайте простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая.

Потребляйте меньше или совсем откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте больше сезонных овощей и зелени, меньше потребляйте жареную, острую и жирную пищу.

Больше гуляйте по свежему воздуху, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Перед сном принимайте контрастный душ.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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