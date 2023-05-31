На россии ночью произошел взрыв на Афипском НПЗ в Краснодарском крае: заявили об атаке беспилотников (видео)

Ночью 31 мая на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае России произошел пожар, вызванный атакой неизвестного дрона. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре в Северском районе.

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В результате возгорания повреждена одна из установок, используемых для перегонки мазута. Предварительная причина пожара – прилет беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В социальных сетях появилось видео, которое, как утверждается, показывает момент атаки дрона на нефтеперерабатывающий завод.

На месте происшествия работали оперативные службы, а площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. По данным властей региона, никто не пострадал в результате пожара. Позже губернатор сообщил, что пожар на Афипском НПЗ полностью ликвидирован.

Напомним, 18 мая в Крыму раздался взрыв на железной дороге в Симферопольском районе. В результате подрыва железнодорожного полотна сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда, которые якобы были наполнены зерном.

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