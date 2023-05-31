На росії вночі стався вибух на Афіпському НПЗ в Краснодарському краї: заявили про атаку безпілотників (відео)

Вночі 31 травня на території Афіпського нафтопереробного заводу (НПЗ) у Краснодарському краї росії сталася пожежа, викликана атакою невідомого дрона. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив про пожежу у Сіверському районі.

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Внаслідок загоряння пошкоджена одна з установок, яка використовується для перегонки мазуту. Зазначено, що попередня причина пожежі – приліт безпілотного літального апарата (БПЛА).

У соціальних мережах з'явилося відео, яке, як стверджується, показує момент атаки дрона на нафтопереробний завод.

На місці події працювали оперативні служби, а площа займання становила близько 100 квадратних метрів. За даними влади регіону, ніхто не постраждав внаслідок пожежі. Пізніше губернатор повідомив, що пожежу на Афіпському НПЗ повністю ліквідовано.

Відео дня

Нагадаємо, 18 травня у Криму пролунав вибух на залізниці у Сімферопольському районі. Унаслідок підриву залізничного полотна зійшли з рейок п'ять вагонів вантажного потяга, які начебто були наповнені зерном.

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