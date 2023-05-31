На росії вночі стався вибух на Афіпському НПЗ в Краснодарському краї: заявили про атаку безпілотників (відео)
Вночі 31 травня на території Афіпського нафтопереробного заводу (НПЗ) у Краснодарському краї росії сталася пожежа, викликана атакою невідомого дрона. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив про пожежу у Сіверському районі.
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Внаслідок загоряння пошкоджена одна з установок, яка використовується для перегонки мазуту. Зазначено, що попередня причина пожежі – приліт безпілотного літального апарата (БПЛА).
У соціальних мережах з'явилося відео, яке, як стверджується, показує момент атаки дрона на нафтопереробний завод.
На місці події працювали оперативні служби, а площа займання становила близько 100 квадратних метрів. За даними влади регіону, ніхто не постраждав внаслідок пожежі. Пізніше губернатор повідомив, що пожежу на Афіпському НПЗ повністю ліквідовано.
Нагадаємо, 18 травня у Криму пролунав вибух на залізниці у Сімферопольському районі. Унаслідок підриву залізничного полотна зійшли з рейок п'ять вагонів вантажного потяга, які начебто були наповнені зерном.
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