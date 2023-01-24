'На сцену выйдет Уран': астролог предрекла драматическое время для Украины и дала прогноз по завершению войны

2023 год Черного Водяного Кролика будет для Украины драматическим, но не таким разрушительным, как 2022. Пик напряжения возможен в апреле.

Об этом заявила астролог Людмила Халанская. "Драма – это всегда развитие событий, она имеет кульминацию и развязку. То есть результат. Первый акт начался в 2022 году, закончится весной. Его кульминация уже пройдена, впереди развязка. Наиболее драматичным (действие, напряжение) будет апрель", – подчеркнула она.

Астролог добавила, что сложным для Украины может оказаться также летний период, когда на сцену выйдет Уран – "самый непредсказуемый и неуправляемый персонаж, от которого можно ждать любых сюрпризов". Кульминация всех событий в Украине будет в 2024 году, подчеркнула Халанская.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.