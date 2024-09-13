Надо успеть до 1 октября: как оформить субсидии на отопительный сезон

В октябре в Украине начнется отопительный сезон, а вместе с ним новый период начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Большинство украинцев, уже получавших субсидию, продолжат ее получать автоматически.

Однако некоторые категории граждан должны подать новое заявление на назначение субсидии. В Пенсионном фонде напомнили, что субсидии получателям льгот будут начисляться с 1 октября.

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Кто должен подавать новое заявление:

Арендаторы жилья: Поскольку условия проживания арендаторов могут изменяться, им необходимо ежегодно подтверждать право на получение субсидии.

Внутри перемещенные лица Ситуация с ВПЛ часто меняется, поэтому им также рекомендуется проверять информацию о своей субсидии и при необходимости подавать новое заявление.

Лица, у которых изменилось количество зарегистрированных лиц: Если в вашей семье кто-то прописался или выписался, необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд.

Что изменится для получателей субсидий:

Пересчет субсидии: для большинства украинцев субсидию будет перечислен автоматически с учетом начала отопительного сезона.

Субсидия за октябрь: за октябрь субсидия будет начислена с учетом 15 дней отопительного периода, даже если отопление в вашем регионе еще не включено.

Увеличение суммы субсидии: из-за повышения тарифов на коммунальные услуги сумма субсидии для многих семей может увеличиться.

Как подать заявление на субсидию:

Сегодня подать заявление на субсидию очень удобно. Вы можете сделать это несколькими способами:

Через портал Дія

Через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда

Лично обратиться в сервисный центр ПФУ или ЦНАП

Отправить заявление по почте.

Почему важно подать заявление вовремя?

Подавая заявление вовремя, вы гарантируете себе бесперебойное получение субсидии на отопительный сезон. Кроме того, это поможет избежать задолженности за коммунальные услуги.

Напомним, ранее мы говорили, какая категория украинцев останется без субсидии на оплату ЖКУ в сентябре.

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