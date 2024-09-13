Треба встигнути до 1 жовтня: як оформити субсидії на опалювальний сезон

У жовтні в Україні розпочнеться опалювальний сезон, а разом з ним – новий період нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги. Більшість українців, які вже отримували субсидію, продовжать її отримувати автоматично.

Однак, деякі категорії громадян повинні подати нову заяву на призначення субсидії. У Пенсійному фонді нагадали, що субсидії отримувачам пільг нараховуватимуться з 1 жовтня.

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Хто повинен подавати нову заяву:

Орендарі житла: Оскільки умови проживання орендарів можуть змінюватися, їм необхідно щороку підтверджувати право на отримання субсидії.

Внутрішньо переміщені особи: Ситуація з ВПО часто змінюється, тому їм також рекомендується перевіряти інформацію про свою субсидію та за потреби подавати нову заяву.

Особи, у яких змінилась кількість зареєстрованих осіб: Якщо у вашій родині хтось прописався або виписався, необхідно повідомити про це Пенсійний фонд.

Що зміниться для отримувачів субсидій:

Перерахунок субсидії: для більшості українців субсидію перерахують автоматично з урахуванням початку опалювального сезону.

Субсидія за жовтень: за жовтень субсидія буде нарахована з урахуванням 15 днів опалювального періоду, навіть якщо опалення у вашому регіоні ще не ввімкнули.

Збільшення суми субсидії: через підвищення тарифів на комунальні послуги, сума субсидії для багатьох сімей може збільшитися.

Як подати заяву на субсидію:

Сьогодні подати заяву на субсидію дуже зручно. Ви можете зробити це кількома способами:

Через портал Дія

Через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду

Особисто звернутися до сервісного центру ПФУ або ЦНАПу

Надіслати заяву поштою.

Чому важливо подати заяву вчасно?

Подавши заяву вчасно, ви гарантуєте собі безперебійне отримання субсидії на опалювальний сезон. Крім того, це допоможе уникнути заборгованості за комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка категорія українців залишиться без субсидії на оплату ЖКП у вересні.

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